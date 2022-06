Estados Unidos insta a la comunidad internacional a intensificar el compromiso con la autodefensa de Ucrania

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, instó este miércoles a que la comunidad internacional intensifique su compromiso con la autodefensa de Ucrania y siga enviando armas a Kiev.



"Debemos intensificar nuestro compromiso compartido con la autodefensa de Ucrania y debemos esforzarnos incluso más duro para garantizar que Ucrania pueda defenderse a sí misma, a sus ciudadanos y su territorio", declaró el político en el inicio de la tercera reunión del grupo de contacto en apoyo a Ucrania, que se celebra hoy en Bruselas.



Aseguró que el encuentro de hoy, en el que participan representantes de alrededor de cincuenta países, responde a la "determinación inquebrantable para que Ucrania obtenga las capacidades que necesita urgentemente para defenderse".



"Estoy personalmente agradecido por la asistencia de seguridad significativa que este grupo de contacto ha proporcionado hasta el momento, pero no podemos permitirnos aflojar y no podemos perder fuerza. Las apuestas son demasiado altas. Ucrania afronta un momento crucial en el campo de batalla", expuso.



Señaló que después de que Rusia fracasara en su intento de tomar Kiev, Moscú ha puesto el foco sobre el Donbás.

"No podemos subestimar el desafío que Ucrania afronta", aseveró al inicio del encuentro, en el que participa el ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov.



Austin indicó que ha estado "en estrecho contacto" con Reznikov para tratar "los cambios en el campo de batalla" y que están trabajando para cumplir con las peticiones de Kiev sobre nuevas capacidades, "en especial, sus necesidades de sistemas de largo alcance, blindados y defensa costera".



El secretario de Defensa repasó el armamento que Washington ha proporcionado a Kiev y comunicó que junto con sus socios están formando a las fuerzas ucranianas en la utilización de "nuevas capacidades". "Estamos comprometidos a hacer incluso más", dijo, e hizo referencia a proporcionar a Ucrania, entre otros, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes.



"Hemos hecho mucho hasta ahora, pero no tenemos tiempo que perder", constató. La reunión del grupo de contacto en apoyo a Ucrania se celebra al margen del encuentro de ministros de Defensa de la OTAN que tiene lugar en Bruselas hoy y el jueves.