España quiere más representación en las Instituciones Europeas

Este 9 de Mayo se celebra el #DíaDeEuropa. Una jornada que pasa desapercibida, quizás porque todavía no existe una consciencia real de la importancia que tiene la Unión Europea para nuestras vidas.

Los líderes europeos han decidido organizar precisamente en esta jornada una Cumbre Informal en Sibiu, en Rumanía, el país que en estos momentos ostenta la Presidencia de la UE. Fuentes comunitarias han dejado claro que este jueves es un día de celebración y de fiesta con el objetivo de poner de relieve los logros que ha dejado Europa a lo largo de la historia.

Las mismas fuentes aseguran que en la Cumbre de este jueves los líderes europeos van a evitar el conflicto y también adoptar grandes decisiones.

De todas formas, es inevitable que se pongan encima de la mesa los nombres de los cargos que ocuparán puestos de responsabilidad en el futuro en las diferentes Instituciones.

En los próximos meses hay que elegir a los Presidentes de la Comisión, el Consejo y el Banco Central Europeo. Fuentes diplomáticas aseguran que Pedro Sánchez después de su victoria electoral está en una posición privilegiada para exigir cargos de responsabilidad. A su llegada a Sibiu el Presidente del Gobierno ha dicho que “España no siempre ha tenido todo el peso necesario en las Instituciones Europeas”, por eso espera que tanto nuestro país como la familia socialdemócrata obtengan puestos de responsabilidad.

A Bruselas no le acaba de convencer el nombre de Josep Borrell, aseguran que Europa necesita políticos frescos, jóvenes y que no se identifiquen con el pasado. Pedro Sánchez no ha querido responder, no obstante, es consciente de que debe elegir bien si quiere que España vuelva a tener voz en Europa.