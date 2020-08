Egipto corrige a Elon Musk: "Los extraterrestres no construyeron las pirámides"

Las conspiraciones se han convertido en una moda desde hace varios años. Las redes sociales e internet están llenos de ellas, y no paran de aparecer nuevas. Después de que se empezase a decir que el 5G iba a hacer enfermar a la población o que Bill Gates quiere implantarnos un microchip a través de la vacuna contra el coronavirus, el fundador de Space X, Elon Musk, recuperó una de las teorías más antiguas: Las Pirámides fueron construidas por Extraterrestres.

El director general de Tesla no deja de ser noticia. Twitter sigue muy de cerca sus pasos y él se muestra activo en la red social del pajarito. La película que Tom Cruise rodará en el espacio o la sonda que lanzó hace poco Space X son algunos ejemplos, y la teoría conspiranoica de las pirámides es su nuevo tema.

Según Musk, una de las siete maravillas del mundo no fue edificada por los humanos. “Obviamente los aliens construyeron las pirámides”, escribía en uno de sus últimos mensajes en la red social.

Muchos de sus seguidores han optado por tomarse a broma la última ocurrencia del extravagante multimillonario, pero a otros no les han parecido tan graciosas las palabras de Musk, sobre todo a los egipcios. La propia Ministra de Cooperación Internacional de Egipto, Rania al-Mashat, contestó a Musk citándole en un tuit y corrigiéndole.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you ?. @elonmuskhttps://t.co/Xlr7EoPXX4