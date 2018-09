EE.UU. intercepta dos cazas nucleares rusos cerca de Alaska

La Fuerza Aérea de EE.UU. ha identificado e interceptado este martes dos cazabombarderos rusos con capacidad nuclear, escoltados por dos aviones de combate, cerca de Alaska, según ha informado este miércoles el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica.

No obstante, la aviación rusa no ha ingresado en el espacio aéreo de Estados Unidos o de Canadá, ha agregado la misma fuente. El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica ha indicado que los cazas y aviones de combate rusos han sido interceptados "al oeste de Alaska continental" por la fuerza aérea estadounidense, pero no ha dado una ubicación más precisa.

Es la segunda vez este mes que un par de cazabombarderos rusos vuelan cerca del territorio de Alaska. El ejército ruso lanzó recientemente su mayor ejercicio militar desde 1981: unas maniobras denominadas "Vostok-2018". Precisamente este miércoles ha protagonizado una nueva jornada de las maniobras en la región de Buriatia, donde se ubica el lago Baikal, en el corazón de Siberia. Las maniobras "Vostok-2018", que se prolongarán hasta el lunes de la próxima semana, son las mayores no solo de la historia postsoviética de Rusia, sino desde la Guerra Fría, ya que no se realizaban ejercicios castrenses de semejante envergadura desde 1981.

Esta exhibición de fuerza coincide con las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, cuyas relaciones pasan por su peor momento en décadas. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, en las maniobras participan cerca de 300.000 militares, más de un millar de aeronaves, entre aviones, helicópteros y drones, decenas de buques y hasta 36.000 carros de combate y otros vehículos blindados.

El Kremlin ha asegurado que las maniobras "Vostok-2018" tienen carácter rutinario, se corresponden con la doctrina militar defensiva de Rusia y no suponen amenaza alguna para otros países.