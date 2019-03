EE.UU. amenaza con una "fuerte respuesta" si Maduro encarcela a Guaidó

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió hoy de que su país lanzará una "respuesta fuerte y significante" a cualquier acto contra el regreso seguro del líder opositor Juan Guaidó a Venezuela.

"El presidente interino Juan Guaidó ha anunciado su planeada vuelta a Venezuela. Cualquier amenaza o acto contra su retorno seguro se encontrará con una respuesta fuerte y significante por parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional", advirtió Bolton en Twitter.

Guaidó, que se proclamó presidente a cargo del país el pasado 23 de enero, dijo este domingo que si es detenido mañana lunes, cuando prevé regresar, sería uno de los últimos errores que cometa el Gobierno de Nicolás Maduro, al que tachó de dictatorial.

"Si se atreve el régimen a secuestrarme será uno de los últimos errores, sin duda, que cometa", apuntó Guaidó, que ha sido reconocido por medio centenar de naciones, en una declaración que transmitió por redes sociales en la que dio detalle de la gira que hizo esta semana por cinco países, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, en busca de apoyo político.

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community.

El opositor abandonó el pasado 22 de febrero el territorio venezolano pese a la prohibición de salir del país dictada por la Justicia, que está investigando su proclamación como presidente interino, lo que el Tribunal Supremo no avala ya que solo reconoce a Maduro como jefe de Estado.

En una entrevista hoy a la cadena de televisión CNN, Bolton afirmó que EE.UU. busca una "coalición amplia" internacional para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a "todo el régimen corrupto".

"Me gustaría ver una coalición tan amplia como podamos reunir para reemplazar a Maduro, reemplazar a su régimen corrupto. Eso es lo que estamos intentando hacer", indicó Bolton.

.@AmbJohnBolton on Venezuela: “I’d like to see as broad a coalition as we can put together to replace Maduro”@jaketapper: Do you not see US support for other dictators around the world undermines the credibility of your argument?



Bolton: “No, I don’t think it does." #CNNSOTU pic.twitter.com/KxzYa7SNOH