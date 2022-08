Drones como arma de guerra y contra el terrorismo: espían, bombardean o asesinan de forma selectiva

Y como arma militar la ha utilizado Estados Unidos para acabar con la vida del líder de Al Qaeda Ayman al Zawahir el 31 de julio. Según ha informado la Casa Blanca, el propio presidente Joe Biden: "Al Zawahiri fue asesinado en la mañana del domingo en una residencia de Kabul, concretamente a las 6:18 hora local (1:48 GMT), cuando se encontraba en el balcón de la residencia en la que se alojaba y un dron le disparó dos misiles Hellfire".

En la operación, únicamente murió el líder de Al Qaeda y no hubo ningún daño colateral, ni tan siquiera se vieron afectados los miembros de su familia que con él se alojaban, algo en lo que el propio Biden había insistido en varias ocasiones y que había puesto como una de las condiciones para proceder con el ataque. Ayman al Zawahir estaba al frente de Al Qaeda desde el asesinato de Osama bin Laden en 2011.

Biden autorizó esta operación antiterrorista el lunes 25 de julio, tras varias semanas de reuniones con su cúpula militar y la inteligencia estadounidense que llevaba meses confirmando por múltiples fuentes y distintos métodos que Ayman al Zawahiri era quien residía en esa casa de Kabul, de la que nunca salía y únicamente quedaba expuesto cuando se encontraba en el balcón.

Por ello, el ataque contra el líder de Al Qaeda requería de mucha precisión. Según la Casa Blanca la forma de llevarlo a cabo para ocasionar el menor número de daños colaterales era con un dron militar.





Un ataque fallido contra Bin Laden, la primera vez que la CIA usó un dron de ataque

El dron utilizado contra Al Zawahiri llevaba dos misiles Hellfire, los mismos que se lanzaron en febrero de 2002 cerca de la ciudad de Khost en un ataque con un drone Predator contra el que se consideraba el escondite de Osama Bin Laden.





Era la primera vez que la CIA usaba "el drone Predator para eliminar un objetivo de inteligencia (...) El objetivo en cuestión era Osama Bin Laden, al menos, eso pensaba la inteligencia estadounidense" (fuente: eldrone.es). El entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld siempre defendió "como una decisión acertada y bien tomada", el uso del misil Hellfire en aquel ataque que causó un gran número de muertos civiles que recogían chatarra en la zona. Bin Laden no se encontraba allí.





Pero el uso de drones o de aeronaves sin piloto y manejadas de forma remota se remonta al siglo XIX, "uno de los primeros usos registrados fue por los austriacos en julio de 1849 después de que se pusieran en marcha alrededor de doscientos globos aerostáticos no tripulados montados con bombas en la ciudad de Venecia" [Historia de los drones, el drone.es].

Nikola Tesla puso en marcha el radio control de un vehículo al dirigir a distancia un barquito en un estanque en el Madison Square Garden de Nueva York en 1898. Dieciocho años después, en 1916, el capitán Archibald M. Low, de la Royal Flying Corps del Reino Unido llevó a cabo la construcción de una serie de aviones dirigidos por control remoto, equipados con explosivos.





En nuestros días, los ejércitos de gran parte del mundo cuentan con el Predator cuya principal característica es que identifica y elimina personas individuales, no sitios o fuerzas militares enemigas como tal. A diferencia de un misil, el Predator busca con precisión y elimina como ha hecho con el líder de Al Qaeda Ayman al Zawahir.





El Ejército español cuenta con varias aeronaves pilotadas por control remoto, Pedrator B, de 20 metros de envergadura compradas a Estados Unidos. El mercado mundial de esta tecnología está dominado por Estados Unidos e Israel, pero compiten cada vez más Turquía, Rusia, Iran y China.

Los drones, cruciales en la guerra de Ucrania

Sin duda, la guerra de Ucrania está sirviendo para comprobar, en primer lugar, que el hombre es "el único animal que cae dos veces en la misma piedra", sobre todo si el fin es satisfacer la obsesión megalómana de un líder político llamado Valdimir Putin con anhelo de la antigua Unión Soviética a la que quiere hacer resurgir de sus cenizas a costa de miles de vidas de ucranianos.

Pero en esta invasión, la tecnología está siendo crucial. Tanto de uno como de otor lado, se están utilizando miles de drones para detectar posiciones enemigas, lanzar misiles y disparar directamente la artillería.

El ejército de Ucrania utiliza, sobre todo, el Bayraktar TB2 turco que es del tamaño de un avión pequeño, tiene cámaras a bordo y puede armarse con bombas guiadas por láser. También cuenta con el dron kamikaze Switchblade 600 y 300 y ha utilizado otros sistemas de aviones no tripulados como el AeroVironment RQ-20 Puma AE.





Por su parte, Rusia utiliza principalmente el Orlan-10 que es máspequeño y básico.





Si al principio de la invasión rusa, el ejército de Putin se vio sorprendido por los aviones no tripulados ucranianos, según ha ido avanzando el conflicto, los rusos han conseguido mejores resultados con sus drones.





Sí hay daños colaterales: las víctimas civiles existen

La tecnología que aportan los drones está demostrando ser muy útil como ha ocurrido este verano en los múltiples incendios que han asolado nuestra geografía. Son una gran ayuda, para localizar a personas perdidas, por ejemplo en la montaña, en alta mar, pero también son un arma de guerra como se está ocurriendo en Ucrania. O son utilizados para combatir a un enemigo concreto como el líder de Al Qaeda Ayman al Zawahir.

Para ello se crearon. Quienes más lo han usado para este fin ha sido Estados Unidos como aseguraba en "Herrera en COPE" Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales y director del International Security Observatory: "con la administración Obama se disparó el uso de los UAV (vehículo aéreo no tripulado), porque no tiene un coste humano y sus derivados, pero sí tiene un coste económico. Su capacidad operativa es extensa, su tecnología se va renovando y su capacidad de hacer ataque quirúrgicos es más exactas, pero también se producen muchas víctimas colaterales, víctimas civiles que no se reconocen por las agencias de seguridad, por los militares. Sí sirven para batir de forma ágil y eficaz a líderes operativos o religiosos de organizaciones terroristas. Se comenzaron a usar de forma habitual con la Administración Obama, se mantuvo con Trump y se mantiene con la administración de Biden porque te permite operar desde bases y a través de marca de calor, con láser hacer un seguimiento del sujeto al que se le ha puesto esa órden y es muy útil".

Audio





Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional denuncian el mal uso de esta tecnología que está acabando no solo con el objetivo sino que ocasionan numerosas víctimas civiles, inocentes: "su mortífero uso se extiende por muchas regiones del mundo asoladas por los conflictos armados o incluso en zonas donde no hay conflictos armados declarados (...) Los ataques con drones golpean con frecuencia a la población civil, causando un enorme sufrimiento en personas que no tienen por qué pagar el coste de los conflictos armados. El derecho internacional es claro: atacar a civiles que no participan en las hostilidades constituye un homicidio ilegítimo, y puede constituir un crimen de guerra".