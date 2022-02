¿Dónde está Zelenski? El presidente de Ucrania se oculta al ser el "objetivo número 1" de Rusia

El estallido de la guerra en Ucrania ha puesto al presidente del país, Volodimir Zelenski, en el centro del conflicto. La invasión orquestada por Rusia tiene el objetivo de acabar con el Gobierno ucraniano para que Vladímir Putin puede aumentar su control sobre el territorio. El presidente de Ucrania es completamente consciente del peligro que corre tras el estallido del conflicto este jueves.

En este sentido, Volodimir Zelenski ha manifestado que quieren acabar con el país "destruyendo al jefe de Estado". Esto no ha hecho que abandone el país y ha asegurado que a pesar de los rumores de que había huido, sigue estando en Kiev. "El enemigo me considera el objetivo número 1 y mi familia es el objetivo número 2", ha asegurado el propio presidente de Ucrania. "Sé que hay mucha desinformación por ahí, incluyendo el hecho de que supuestamente dejé Kiev. Yo me quedo en la capital. Durante el día, realicé decenas de negociaciones internacionales, supervisé directamente la Defensa. Y me quedaré en la capital. Mi familia también está en Ucrania", explicó en uno de sus discursos.





Una vez que Volodimir Zelenski ha asegurado que continúa en el país, la pregunta es clara: ¿Dónde está Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania? Él mismo asegura que permanece "en el barrio gubernamental con todos aquellos que son necesarios para el trabajo del Gobierno central", pero su paradero se desconoce.

"Estamos aquí, estamos en Kiev"

Este mismo viernes Volodimir Zelenski ha grabado un video y lo ha difundido en el que aparece en la calle, en el barrio gubernamental, acompañado de sus asesores. En este, el presidente de Ucrania asegura: "Estamos aquí. Estamos en Kiev. Estamos defendiendo Ucrania".

Otras informaciones defienden que Zelenski podría estar en algunas ciudades cerca de la frontera con países europeos para estar más seguro de ataques del ejército ruso.

Están circulando a través de redes sociales muchas fotos asegurando que el presidente de Ucrania se encuentra en el frente de batalla luchando contra la invasión rusa. Por redes sociales se han difundido muchas imágenes de Volodimir Zelenski vestido de militar, pero son hasta el momento todo lo que ha trascendido sobre este supuesto paradero del presidente se trata de fotos antiguas visitando a soldados ucranianos.





Esta situación es similar a la que se dio en estas mismas fechas en 2014. En este momento, el conflicto había estallado en Crimea y el entonces presidente con una ideología prorrusa, Víktor Yanukóvich, desapareció. Se desconocía dónde se encontraba y a los días se le impidió salir del país cuando pretendía coger un vuelo en Donetsk. Después, fue avistado por una cámara de televisión en la que se veía al por entonces presidente de Ucrania despegando en helicóptero desde su casa. Posteriormente reapareció en Rostov, una ciudad rusa.