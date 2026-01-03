Donald Trump asume el control de Venezuela tras la captura de Maduro: "Vamos a dirigir el país hasta que haya una transición adecuada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país asumirá el gobierno de Venezuela "hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata". Esta declaración llega horas después de una operación militar estadounidense en la que se ha capturado al líder chavista, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, Trump ha asegurado que el objetivo es evitar que se repita "la misma situación que hemos tenido durante los últimos años".

La operación, bautizada como ‘Operación Resolucin Absoluta’, ha culminado con la detención de Maduro y Flores, quienes ahora "se enfrentarán a la Justicia estadounidense". El mandatario republicano ha afirmado que ambos se encuentran en un barco rumbo a Nueva York para ser juzgados. Además, ha advertido de la posibilidad de un segundo ataque "mucho más grande, si fuera necesario", aunque ha matizado que el primero "tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que lanzar un segundo".

Una operación "espectacular"

Trump ha calificado la intervención militar como "un asalto espectacular, un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial". En su comparecencia, acompañado por altos cargos de su gabinete como los secretarios de Defensa y de Estado, Pete Hegseth y Marco Rubio, y el general Dan Caine, ha revelado detalles sobre la incursión. "Las luces de Caracas estaban, en su mayor parte, apagadas debido a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y era mortal", ha señalado.

El presidente incluso ha confesado que siguió la captura en tiempo real: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo". Según ha explicado a la cadena Fox, la operación fue "muy bien organizada" y no se produjeron bajas estadounidenses, aunque sí ha confirmado que un helicóptero estadounidense fue alcanzado durante el ataque, pero pudo regresar a su base sin mayores problemas.

Ha sido una de las demostraciones más impresionantes, eficaces y poderosas del poderío y la competencia militares de Estados Unidos" Donald Trump Presidente de EEUU

Por su parte, el general Dan Caine ha descrito la ‘Operación Resolucin Absoluta’ como "discreta" y "precisa", requiriendo la intervención de "todos los componentes" de las fuerzas conjuntas, incluyendo soldados, marines y aviadores. El trabajo, según el alto mando militar, "comenzó hace meses" y se ha fundamentado en capacidades de inteligencia "sin igual" y en "años de experiencia en la caza de terroristas".

Justicia en Nueva York para Maduro

La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, ha confirmado a través de su cuenta de X que Nicolás Maduro se enfrenta a graves acusaciones. Entre los cargos se incluyen "conspiración por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos". Se espera que sea juzgado en un tribunal de Nueva York junto a Cilia Flores.

MC2 Jason R. Zalasky Imagen del barco a bordo del que viaja Maduro hacia EEUU.

Ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses" Donald Trump Presidente de EEUU

Bondi, quien ya había vinculado a Maduro con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, ha agradecido a Trump "el coraje de exigir responsabilidades" y a los "valientes militares" que han llevado a cabo la misión. Trump ha calificado a Maduro como el "cerebro de una vasta red criminal", el Cartel de los Soles, que "inundó nuestro país con veneno letal". "Presentaremos pruebas abrumadoras de sus crímenes ante un tribunal de justicia", ha sentenciado.

El futuro de Venezuela: la 'Doctrina Donroe'

Para justificar la intervención, Trump ha afirmado que las acciones del régimen de Maduro constituían "una grave violación de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense". En este sentido, ha presentado una nueva doctrina que supera a la histórica Doctrina Monroe. "La hemos superado con creces... ahora la llaman la Doctrina Donroe", ha declarado.

EFE Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración este sábado, desde Palm Beach

El plan de Washington para Venezuela pasa por la reconstrucción económica del país. Trump ha anunciado que enviará a las "grandes compañías petroleras estadounidenses" para que inviertan "miles de millones de dólares" en reparar la "gravemente dañada" infraestructura petrolera y comiencen a generar riqueza para un país que, en su opinión, está "muerto". "Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela", ha concluido.

Sin embargo, ha descartado a la líder opositora María Corina Machado para liderar esta nueva etapa, argumentando que no cree que tenga "el apoyo y el respeto" suficientes del pueblo venezolano.