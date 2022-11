La directora de la ONG premiada con el Nobel de la Paz: “Putin sólo parará la guerra cuando le paren”

“Sólo la derrota militar de Rusia puede dar la oportunidad al pueblo ruso de reflexionar sobre esa forma de pensar imperialista, y concluir que no es aceptable en el siglo XXI ocupar el territorio de países independientes y obligarles a reincorporarse al imperio ruso”, asegura a COPE Oleksandra Matviychuk, directora del Centro para las Libertades Civiles. Esta ONG ucraniana fue premiada a principios de octubre con el Nobel de la Paz, junto a la organización rusa defensora de derechos humanos Memorial y el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los promotores del movimiento democrático en su país. Oleksandra Matviychuk dice que Vladimir Putin “gobierna su país con represión y con censura” y que “parará la guerra en Ucrania sólo cuando le paren”. A su juicio, “Rusia no quiere la paz. Y tenemos que entender los motivos reales de Rusia. Esta guerra no empezó en febrero de este año, empezó en febrero de 2014, cuando Rusia ocupó Crimea y lanzó una guerra híbrida en las regiones de Donetsk y Lugansk”.

La directora del Centro para las Libertades Civiles cuenta que “la invasión rusa ha causado numerosas violaciones de derechos humanos porque Rusia utiliza los crímenes de guerra como herramienta bélica. Rusia ha destruido intencionadamente edificios de viviendas, iglesias, escuelas, hospitales… Disparan indiscriminadamente y deliberadamente contra centros de evacuación y de ayuda humanitaria”. Señala que su ONG ha recopilado pruebas y testimonios de que las tropas rusas “han matado intencionadamente a civiles, han cometido violaciones, secuestros, torturas y otros tipos de crímenes; muchos crímenes de guerra y de dolor humano”. Y explica que emplean “diferentes métodos para investigar. Primero -y principalmente- es un trabajo directo sobre el terreno con testimonios de víctimas y de testigos de crímenes de guerra. Es posible porque los gestionamos junto con otras organizaciones, con investigadores locales que recopilan documentación y ponen todo una base de datos. Trabajando juntos para investigar los ocho meses de la agresión rusa hemos documentado más de 24.000 episodios de crímenes de guerra”.

Oleksandra Matviychuk afirma que “sólo vemos la punta del iceberg de lo que está pasando en los territorios ocupados” por Rusia. Y añade que está segura de que “Putin y otros altos jefes militares y políticos de la Federación Rusa serán sometidos a juicio más tarde o más temprano porque su política de violencia es una política legitimada por Putin y su círculo más próximo”.