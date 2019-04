Directo | Maduro denuncia un intento de "golpe de Estado" por "militares traidores"

13.06h. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha considerado que la liberación del opositor venezolano Leopoldo López "marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela".

13.04h. Juan Guaidó ha indultado a todos los presos políticos que mantiene el régimen de Nicolás Maduro

13.00h. La cadena de televisión venezolana VPItv retransmite en directo la última hora del levantamiento militar contra Nicolás Maduro

12.55h. En España,la diputada electa del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha celebrado este martes la liberación del arresto domiciliario del opositor venezolano Leopoldo López asegurando que "Venezuela también será liberada"

12.54h. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López: "Venezuela: Llegó el día, todos a la Carlota"

12.53h. El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma también se pronuncia: "¡Arriba la libertad, abajo la tiranía! Venezuela y su ciudadanía, con la Fuerza Armada y policías, que acatan la Constitución están dando un paso decisivo para recuperar la democracia y la libertad de Venezuela. Todos a movilizarnos dentro y fuera del país"

12.51h. Marco Rubio insta a todos los soldados de Venezuela a que apoyen a Guaidó

This is the moment for those military officers in #Venezuela to fulfill their constitutional oath & defend the legitimate interim President @jguaido in this effort to restore democracy. You can write history in the hours & days ahead.