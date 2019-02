Diosdado Cabello advierte con una "guerra irregular" si Venezuela es invadida

El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, advirtió este miércoles con una "guerra irregular" si el país fuera invadido militarmente, como ha denunciado el chavismo que prepara Estados Unidos para desalojar al presidente Nicolás Maduro del poder.

"Si vienen (soldados estadounidenses), se viene una guerra irregular", dijo Cabello durante su programa semanal de televisión para justificar el bloqueo del puente Tienditas, una moderna infraestructura que une a Colombia y Venezuela y que, pese a estar listo, aún no ha sido inaugurado.

La declaración de Cabello fue, al tiempo, una respuesta al senador estadounidense Marco Rubio, que esta misma jornada criticó la decisión del Gobierno venezolano de bloquear la vía fronteriza.

"Ahora, te voy a decir, Marco Rubio, si te estás burlando porque pusimos unos contenedores (...), prepárate para lo que salga, no vayas tú a pensar que la cosa va a ser '2+2 son 4' (si invaden), no mi rey", añadió.

Asimismo, señaló que el Gobierno de Maduro bloqueó el puente porque "en territorio venezolano" puede hacer lo que le "venga en gana".

Con todo, señaló que quienes viven en las cercanías de la vía "saben que ese puente no se ha usado nunca", que fue construido y financiado por Venezuela y que no se ha podido inaugurar "porque Colombia no quiere colaborar".

El diputado opositor venezolano Franklyn Duarte denunció más temprano que el puente fue bloqueado por efectivos del Ejército ante la presunción de que a través de esta vía ingresara ayuda para paliar la emergencia humanitaria que el antichavismo considera que padece Venezuela, y que el Gobierno de Maduro niega.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado el pasado 23 de enero, señaló al respecto que bloquear el puente es "una reacción absurda de un régimen al que no le interesa el ciudadano".

"Vamos a hacer todo lo posible porque ingrese esta ayuda", agregó.

La ayuda humanitaria para Venezuela ha sido solicitada por la oposición pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro, que asegura que esto puede dar paso a una invasión extranjera.

Aunque aún no está claro cómo va a ingresar este apoyo a Venezuela, el Parlamento opositor ya ha informado de que habrá un centro de acopio en Cúcuta, donde un grupo de venezolanos se apostaron durante el martes.

Según ha explicado la Cámara, en Brasil y en una isla del Caribe, que aún no ha precisado, también se instalarán otros centros de acopio para esta ayuda que proviene de empresas de capital venezolano en el extranjero, Colombia y Estados Unidos.