La hasta ahora directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheatle, dimitió este martes tras las críticas suscitadas por los errores en la seguridad del mitin en Butler (Pensilvania) en el que el expresidente Donald Trump (2017-2021) sufrió un intento de asesinato, según adelantó la cadena NBC.

BREAKING: Secret Service Director Kimberly Cheatle has resigned following the assassination attempt on former President Trump, sources say. https://t.co/s5T9LxKIcLpic.twitter.com/wt5Xj3x6qU