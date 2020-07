45 detenidos y 21 policías heridos en las protestas de Seattle contra la "brutalidad" policial y el racismo

Las protestas originadas en la ciudad de Seattle durante la noche del sábado se han saldado con 45 detenciones y 21 policías heridos, tras los disturbios ocasionados en el marco de las manifestaciones contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos.

"La Policía ha realizado 45 detenciones en relación con los disturbios de hoy en el distrito este. 21 policías sufrieron heridas después de ser golpeados con ladrillos, piedras y otros explosivos", ha explicado la Policía de Seattle a través de su cuenta de Twitter.

El cuerpo policial ha detallado que la mayoría de los agentes pudieron volver a sus puestos. "Uno de ellos ha sido tratado en el hospital por una lesión en la rodilla", ha añadido.

This nurse in scrubs gets blasted by spray while trying to grab someone away from police. Her “day job” is RN at Seattle Cancer Care Alliance. She told me helping people is her calling and that’s why she’s here. And yes, her skin burns all over. #Q13FOX#SeattleProtestspic.twitter.com/fWxrCfl9Ph