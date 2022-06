Detenido un periodista durante su cobertura de la ilegalizada marcha del Orgullo en Estambul

El fotorreportero Bulent Kilic ha sido detenido este domingo por la Policía durante su cobertura de la marcha del Orgullo en Estambul, ilegalizada por séptimo año consecutivo por las autoridades turcas.

Amnistía Internacional ha denunciado la detención de Kilic, que ha acompañado de un vídeo en el que se ve cómo el periodista pasa a disposición policial durante su asistencia al evento para la agencia AFP.

"Escenas espantosas. Nadie debe ser agredido o detenido por realizar su labor periodística o asistir al Orgullo", ha manifestado la trabajadora de Amnistía, Milena Buyum, en su cuenta de Twitter.

.@AFP photo journalist @Kilicbil detained by police while covering #IstanbulPride, for having reacted to the police attack on journalists.



Appalling scenes. No one should be attacked or detained for doing their journalistic work or attending Pride. #Onuryürüyü?ü#Pride2022https://t.co/3ehkM3um8Y