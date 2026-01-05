Delcy Rodríguez jura su cargo como nueva presidenta encargada de Venezuela "con dolor y con honor"

Delcy Rodríguez ha asumido este lunes la jefatura del Estado venezolano tras prestar juramento en Caracas en un acto celebrado poco después de las tres de la tarde, hora local. La hasta ahora vicepresidenta pasó a ocupar la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela después de la operación militar ordenada por Estados Unidos que, según el Ejecutivo venezolano, derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro el pasado sábado.

Durante el juramento, Delcy Rodríguez ha sostenido la Constitución con la mano izquierda mientras levantaba la derecha, y ha afirmado asumir la responsabilidad “con profundo dolor”, en referencia a la situación de Maduro, a quien ha calificado como rehén del Gobierno estadounidense junto a su esposa, Cilia Flores. En su intervención subraya que su compromiso nace de la lealtad institucional y del deber constitucional como vicepresidenta ejecutiva del país.

En su discurso, Rodríguez ha evocado también la figura de Hugo Chávez y de Jorge Antonio Rodríguez, además de dedicar parte de sus palabras a “los niños de Venezuela”, a quienes dice deberse el futuro de la nación. Ha prometido trabajar sin descanso para garantizar la soberanía del país y defender su independencia. “No permitiré que mi brazo se fatigue ni que mi espíritu descanse hasta ver a Venezuela ocupar el lugar que le corresponde como nación libre”, ha afirmado ante los presentes.