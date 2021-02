¿Cuándo y por qué se celebra el Día de la Independencia de Granada?

Existe un pequeño país del Caribe que se llama Granada. Sí, sí, como nuestra Granada. Este domingo cumple 47 años de su independencia del Reino Unido. El dominio de este país fue cambiando sucesivamente entre las tropas europeas a lo largo de la historia.

La isla de Granada fue descubierta por Cristobal Colón en 1498. El descubridor la denominaría Concepción. Sin embargo, años más tarde pasa a tener el nombre actual. Dice la leyenda que por las semejanzas que muchos marinos españoles encuentran a las curvas montañosas de Sierra Nevada.

A pesar del intento de Colón, al final pasaría a manos inglesas y en 1650 una compañía francesa la adquiriría de manera formal, eliminando a los últimos pobladores. Tenía especial relevancia para los comerciantes europeos por sus cultivos de azúcar, nuez moscada, cacao y algodón. Ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX, se organizó el primer sindicato, de los trabajadores del metal, que protagonizaron las primeras huelgas que favorecieron un proceso independentista. Lo lograrían, finalmente, el 7 de febrero de 1974.

Tras la elección de Eric M. Gairy del Partido Unido Laborista de Granada, se negoció en Londres un estatuto de semiautonomía que acabaría en independencia en la fecha anteriormente citada. Sin embargo, la cabeza del Estado continúa siendo Isabel II. Algo que ocurre con otras islas como Barbados o San Vicente y las Granadinas.

Actualmente, esta isla es un país interesante dentro de las pequeñas Antillas. Es una parada imprescindible de todos los cruceros que se realizan por las islas del Caribe. Son múltiples las opciones: cultura, buenas alternativas de buceo, snorkeling...Un paraje de ensueño que te hará desconectar de tu rutina.

Hace unos años, una turista británica confundió Granada (la de la Alhambra, sí) con esta isla caribeña

Lamenda Kingdon, una mujer de 62 años de Plymouth, una localidad de 250.000 habitantes en el suroeste de Inglaterra, achacó la diferencia entre "Granada" y "Grenada" (nombre en inglés de la isla caribeña) a un problema de traducción, según ella misma explicó."Pensé que quizás en español se escribía así, porque a veces en los países extranjeros las ciudades se escriben distinto", señaló Kingdon, que relató cómo después de que la tripulación le hubiera servido la comida y un gin-tonic descubrió que su avión no se dirigía a España.

"Comencé a explicarle (a su compañera de asiento) que quería ver la Alhambra, que era parte de una lista de deseos que había escrito, y ella me contestó: 'En este viaje no la verás'", recordó la británica.Kingdon, a la que le fue diagnosticado cáncer en 2012, se quedó "helada" tras conocer que su avión no aterrizaría en el sur de España pocas horas después de despegar del aeropuerto londinense de Gatwick, sino que se disponía a cruzar el océano Atlántico.