El Gobierno francés ha amenazado con intervenir si no hay una solución en las próximas horas o "como mucho en días", a la huelga de refinerías y depósitos de combustible que está provocando desabastecimientos que afectan a alrededor del 30 % de las gasolineras del país.



"Esta situación ha durado demasiado", ha subrayado el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, que en una entrevista con la emisora France Info dijo que si la compañía TotalEnergies y los sindicatos huelguistas, en particular la Confederación General del Trabajo (CGT), no llegan a un compromiso se activará una obligación administrativa de vuelta al trabajo.



Preguntado sobre en qué plazo se tiene que producir eso, Le Maire contestó que "en horas, como mucho en días".



Los paros empezaron hace ya más de dos semanas y afectan en la actualidad a refinerías de TotalEnergies y de Exxon, así como a algunos depósitos.



Para el ministro, "el bloqueo del país no es aceptable" y los franceses "no tienen que ser víctimas" de la situación.



Hizo notar que algunos sindicatos como la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT) han admitido que "hay propuestas de negociación" por parte de TotalEnergies.



Pero tanto la CGT, mayoritaria en el sector, como Fuerza Obrera (FO), han decidido continuar con el paro con el que hacen presión para conseguir un mayor aumento de salarios, alegando que TotalEnergies está consiguiendo miles de millones de euros de beneficios excepcionales gracias al actual contexto energético.



La primera ministra, Élisabeth Borne, organizó anoche una reunión de crisis con los miembros del Gobierno con competencias directas o indirectas en este asunto.

Graves consecuencias para la economía

Las organizaciones patronales francesas han dado la voz de alarma sobre las consecuencias para la economía de la escasez de carburantes que atraviesa el país a consecuencia de una huelga en varias refinerías de TotalEnergies, el principal grupo energético de Francia, y de Esso.



"Numerosas empresas comienzan a tener verdaderas dificultades para ejercer su actividad", señala en un comunicado Medef, la principal organización patronal francesa, en una jornada en la que muchas gasolineras francesas tuvieron que permanecer cerradas y otras muchas continuaron experimentando largas colas.



De acuerdo con Medef, un 75 % de los asalariados utiliza cada día su coche para llegar a su lugar de trabajo y es necesario que se encuentre una solución al conflicto para que las gasolineras puedan reaprovisionarse de carburante con el menor retraso posible.



También la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CPME) de Francia difundió hoy un mensaje en el que recalcó que "las dificultades de aprovisionamiento de carburantes comienzan a pesar sobre la actividad económica".



"Aunque la huelga sea un derecho, no puede comprometer la libertad de circulación y de trabajar", recalcó CPME, tras advertir que los desplazamientos se han vuelto muy complicados especialmente en la zona norte y en la región de Isla de Francia (donde se encuentra París).



La huelga se ha extendido al menos hasta mañana, martes, según un comunicado difundido hoy por los sindicatos de TotalEnergies, pero el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró en paralelo que las negociaciones van por "buen camino".



"Hace falta que las partes implicadas asuman sus responsabilidades. El bloqueo no es una forma de negociar", declaró Macron a la prensa durante un acto en la localidad de Château-Gontier (en el oeste del país).



La huelga en la refinería Esso de Fos (cerca de Marsella) comenzó hace casi tres semanas, mientras que dos instalaciones de Total pararon el pasado día 4.