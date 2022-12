Cortes de electricidad, agua y sirenas antiaéreas: "Un millón de niños están traumatizados en Ucrania"

“Es duro ser un niño en Jersón, es duro ser un niño en Járkov”, dice Murat Sahin, representante de UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) en Ucrania. “En Jersón no hay agua ni electricidad desde hace meses, y si vives en Kiev en una planta 15 el ascensor no funciona. Muchos niños están sin poder salir de sus casas”, señala. El responsable de esta agencia de la ONU en Kiev asegura a COPE que las casas en Ucrania “no son casas diseñadas para un invierno sin electricidad o agua. La falta de electricidad hace difícil que funcionen estos hogares. Se están complicando las cosas para los niños”. “Al comienzo del curso -en septiembre- ya sabíamos que las escuelas no son seguras, las familias no se sentían cómodas enviando a sus hijos al colegio, por eso había un aprendizaje mixto (clases online y presenciales). Ahora la vida es mucho más difícil para los 5 millones de estudiantes porque el sistema digital no funciona. Si no tienes electricidad en casa no puedes encender el ordenador y conectar con tu profesor, no puedes conectarte con tus amigos, y la educación está en riesgo”, advierte.

Afirma el representante de UNICEF que “estos son niños que no han crecido con velas y es mucho más traumático para ellos. Al principio con las alerta antiaéreas los niños preguntaban qué pasaba, corrían a los refugios, tenían problemas relacionados con el habla… son los efectos psicosociales de las sirenas y de todo lo demás. Ahora son los cortes eléctricos, los cortes de agua los que les están afectando. No pueden conectar con sus amigos online, no pueden hablar con sus amigos y esto hace todo mucho más difícil; y se preguntan por qué está pasando esto”. La ONU calcula que “alrededor de un millón de niños están traumatizados y los efectos psicosociales son enormes. No pueden salir fuera, hace frío, no hay lugares en los que los niños puedan relacionarse entre ellos. Estamos a 6 grados bajo cero, hace un frío que congela en la calle”.

UNICEF ha “suministrado medicinas, hemos hecho llegar vacunas al país y dado acceso a agua a alrededor de cuatro millones de personas; y hemos facilitado a tres millones de personas -entre ellas niños- acceso a apoyo psicosocial. Recientemente hemos puesto en marcha el sistema de suministro de agua en Járkov, distribuyendo generadores y conectándolos a la instalación que bombea el suministro de agua”. Murat Sahin añade que están “llevando generadores también a los hospitales, ayudando a que la gente esté caliente, repartiendo medicamentos. En Jersón hemos distribuido ropa de invierno para niños porque necesitan zapatos nuevos, abrigos, mantas…” Al mismo tiempo han creado “espacios dedicados a los niños donde pueden ir y conectarse con servicios psicosociales y conectarse con profesores. Hay 22 puntos en todo el país, desde Leópolis a Járkov y Odessa, y Kiev. Estamos incrementando estos espacios en los que los niños pueden ir con sus familias, socializar con sus amigos, y también es una oportunidad para entrar en contacto son los servicios sociales para atención dedicada a salud mental, apoyo psicosocial y revisiones”.