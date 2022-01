El coronel Pedro Baños avisa de lo que puede pasar si estalla la guerra contra Rusia: "No están preparadas"

El coronel Pedro Baños es uno de los comentaristas de la situación internacional más populares del panorama televisivo. Sus apariciones en programas como 'Cuarto Milenio' u 'Horizonte' le llevaron a tener su propio programa de televisión en el que se abordaban algunos de los asuntos de implicación geopolítica de mayor actualidad. Conferenciante y escritor, este militar del ejército español es uno de los expertos más demandados por los medios a la hora de analizar las novedades en casos como el conflicto Rusia-Ucrania.

El coronel Baños ha querido hacer un largo análisis en su perfil personal de Twitter sobre la situación que se vive en el este de Europa. Y es que Putin, habiendo desplegado un número considerable de efectivos en la frontera con Ucrania ha provocado la reacción de Estados Unidos y los aliados de la OTAN. El fantasma del conflicto armado recorre el continente y hay quien recuerda escenas de tensión propias de otra época, cuando la Unión Soviética dominaba una buena porción del mapamundi.

¿Puede Europa entrar en guerra contra Rusia? El coronel Pedro Baños, avisa

Para Pedro Baños el peligro es real. Aun así, lanza una recomendación para las naciones del continente: "Si Europa llegara a enfrentarse militarmente con Rusia, cometería un gigantesco error histórico, con gravísimas consecuencias, comenzando por la pérdida de vidas humanas y el desastre económico", ha avisado el coronel, apuntando a que, según su análisis, se haría "para satisfacer intereses de Estados Unidos y la angloesfera".

La guerra es para el militar español un panorama desolador y critica a quienes alientan a una confrontación armada con Rusia: "Los que están tan deseosos por ver una guerra en Ucrania es porque no han estado en ninguna", señala. "Sobran los analistas de salón que nunca han vivido el horror de un campo de batalla. Ahora abundan los valientes de 'red social'", ha criticado el coronel Pedro Baños.





La presión de las redes sociales es precisamente la que más rechazo genera en el experto en geopolítica: "Tuiteros que sólo han visto la guerra en las películas y que saldrían corriendo al oír los primeros disparos", asegura Baños para añadir que "es fácil imaginar la guerra desde un punto de vista idílico, casi como una aventura, en la que sólo mueren los demás, los 'malos'". Algo que hace que Baños resuma: "La guerra es lo más terrible que pueda existir".

Tras este análisis de la situación, el coronel recurre a una anécdota protagonizada por Napoleón Bonaparte quien "recorriendo el campo de batalla tras un combate [decía]: «Sólo hay algo más terrible que una victoria militar, y es una derrota»", ha citado. Pedro Baños considera que "en las guerras, el pueblo es siempre el perdedor, para que ganen los que la crean y fomentan, pero no combaten, ni ellos ni sus hijos. Una cosa es la visión de la guerra como si fuera ir de excursión, y otra el duro choque con la realidad", ha apuntado.





Finalmente, ha lanzado un duro y reiterado mensaje a quienes consideran que el conflicto armado, la guerra, es la solución en el contexto actual de tensión entre Rusia-Ucrania-OTAN: "Los que animan a la “acción” serían los primeros en salir huyendo en una batalla. Así ha sido siempre. Ninguno de los que están echando leña al fuego irían a combatir. Esperan que sean los demás los que mueran, para satisfacer sus ansias belicistas.", ha profetizado.

El peligro, según Pedro Baños, para países como España

Al margen de la poca conveniencia que encuentre el coronel Pedro Baños en meter a los países como España, europeos, miembros de la OTAN, en un conflicto armado contra Rusia, su aviso no ha quedado solo ahí. En una respuesta al controvertido Alejandro Cao de Benós, el coronel Baños no ha dudado en dibujar el horizonte que puede esperar a países del entorno español que acepten la entrada en la guerra.

Ojalá ni siquiera llegue a producirse, Alejandro.

Y sí, tienes razón, las poblaciones europeas no están preparadas para sufrir un elevado número de bajas.

Se revelarían contra sus gobernantes, por más potentes que fueran las acciones psicológicas para convencerlas. — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) January 19, 2022





Baños ha deseado que no llegue a producirse el supuesto conflicto armado, lo que no le ha impedido en vislumbrar cómo sería este para los países europeos que interviniesen: "Las poblaciones europeas no están preparadas para sufrir un elevado número de bajas.

Se rebelarían contra sus gobernantes, por más potentes que fueran las acciones psicológicas para convencerlas", se ha aventurado a pronosticar el coronel Pedro Baños ante el avance de la tensión diplomática en un conflicto que apunta a enquistarse en el tiempo.