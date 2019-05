¿Cómo puede afectar el escándalo de corrupción en Austria a la ultraderecha europea?

El Gobierno austríaco de conservadores y ultras saltó por los aires el sábado pasado, a una semana de las elecciones europeas, por un vídeo en el que el dimisionario vicecanciller y líder ultra Heinz-Christian Strache se muestra dispuesto a incurrir en prácticas corruptas para llegar al poder.

Aunque el vídeo difundido por los medios alemanes Der Spiegel y el Süddeutsche Zeitung es de julio de 2017, cuando Strache no era vicecanciller, las ideas que expresa y su disposición a abusar del poder en beneficio propio lo inhabilitaban para el cargo y salpicaba a su socio en el Gobierno, el conservador ÖVP.

El canciller y líder del ÖVP, Sebastian Kurz, tardó 24 horas en comparecer ante los medios y cuando lo hizo fue para convocar elecciones "lo antes posible".

"Aunque no siempre lo haya dicho públicamente, se han dado situaciones que me han resultado muy difícil de tragar. Pero por la continuación del trabajo no he acabado con la coalición a la primera", insistió.

"Pero tras el vídeo de ayer tengo que decir: basta ya", manifestó el joven canciller, de 32 años.

"Lo que se dice allí sobre mí, desde insultos y acusaciones hasta calumnias, es algo secundario. Lo problemático y grave son las ideas de abuso de poder, del manejo del dinero público, y por supuesto la forma de entender los medios de comunicación en nuestro país", dijo.

En el vídeo grabado en una lujosa de villa de Ibiza Strache aconseja a la supuesta sobrina de un oligarca ruso cómo donar dinero de forma ilegal a su formación y le sugiere que se haga con el control del Kronen Zeitung, el diario más influyente del país. A cambio de la ayuda Strache le promete favores políticos y contratos públicos.

La imagen del vicecanciller y de su mano derecha, el portavoz parlamentario Johann Gudenus, visiblemente borrachos, definiendo a los periodistas como "putas" y exponiendo su ambición de querer amordazar a la prensa, ha indignado a la sociedad. Más de 20.000 ciudadanos se concentraron durante la jornada ante la sede del Gobierno para exigir nuevas elecciones.

Una riada de personas, en su mayoría muy jóvenes, rodearon la sede de la Cancillería y de la Presidencia gritando lemas como "Nuevas elecciones", "Dimisión" y "No nos iremos hasta que os vayáis".

Finalmente, el líder ultraderechista anunció antes del mediodía su dimisión y justificó su comportamiento "adolescente" como un "error" y una "idiotez" causada por el alcohol, pero aseguró que no hizo nada ilegal.

Strache atribuyó la filmación y difusión de las imágenes a "una campaña sucia de desinformación", por la que cayó en una trampa cuando fue invitado a una cena en una finca que había sido previamente preparada con micrófonos y cámaras.

Sin embargo, ahora cabe preguntarnos, puede salpicar este escándalo de corrupción a otras formaciones políticas europeas que siguen una línea ideológica similar a la del partido de Strache. Recordemos que queda poco más de un día para conocer los resultados que depararán los comicios al Parlamento Europeo. Veamos cómo podría afectar a las formaciones de la Liga Norte (Italia) cuyo máximo exponente es el vicepresidente y ministro de Interior, Matteo Salvini. Además, hagamos lo propio con la presidenta de la formación francesa Agrupación Nacional, Marine Le Pen.

LIGA NORTE Y MATTEO SALVINI

Recientemente, el líder de la Liga reunió en la ciudad italiana de Milán a una docena de fuerzas de la corriente ultranacionalista europea para lanzar un mensaje de unidad. Tras una manifestación que recorrió el centro de Milán y un acto político en el que, entre otras cosas, se cargó contra el islam y la inmigración, Salvini se erigió como el líder de la ultraderecha europea.

La cita contó con los 11 partidos invitados. Hablaron Marine Le Pen y Geert Wilders, jefe del Partido para la Libertad holandés. También representantes de otras corrientes ultras europeas como Alternativa por Alemania (AfD), los Verdaderos Finlandeses, el Partido del Pueblo Danés o el partido ultranacionalista austriaco FPÖ, estuvieron presentes.

Al contrario de lo que podría entenderse, el escándalo austríaco no ha mermado la popularidad de Salvini ni de sus partidos a unos meses de que se cumple su entrada en el Ejecutivo italiano. De hecho, todos los sondeos indican que la Liga será el primer partido electo para la Eurocámara con un 32% del porcentaje de voto. Lejos quedaría el otro partido en el Gobierno, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), con un 20%.

AGRUPACIÓN NACONAL Y MARINE LE PEN

Asimismo, las encuestas en Francia parecen apuntar que la República en Marcha, de Macron, y Agrupación Nacional, de Marine Le Pen se disputarán la victoria en las elecciones europeas. Ambos rondan una intención de voto del 23%. Por detrás, se situarían Los Republicanos, con una intención de voto del 12,5%, según un sondeo publicado por BFMTV.

Unos buenos resultados a pesar de que, recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó el recurso de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen y confirmó que debe devolver los 300.000 euros que percibió tras haber creado puestos de trabajo ficticios en el Parlamento Europeo para pagar a miembros de su personal.