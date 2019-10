¿Cómo afectaría a los españoles residentes en Reino Unido el nuevo acuerdo del Brexit?

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó este jueves que ha conseguido un "nuevo" y "gran" acuerdo del Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl pic.twitter.com/etNQNeIfgw