Comín, prófugo junto a Puigdemont, exultante con la ley de amnistía: "Volveremos por todo lo alto"

En Bruselas, Carles Puigdemont y Toni Comín han mostrado su satisfacción con el acuerdo alcanzado con el PSOE y que les va a permitir regresar a España, como el segundo le ha confirmado a Paloma García Ovejero, corresponsal de la Cadena COPE en la capital comunitaria.

A micrófono abierto y exultante Toni Comín confirmaba que están decididos a ir a por el escaño europeo. Los dos van en las listas de Junts.

"En principio la ley se va a publicar a finales de mayo principios de junio como sabéis, la ley dice que los jueces tienen dos meses para aplicarla, por lo tanto, las cuentas son estas" confirmaba a la vez que asegura que "está hablado y vamos los dos en las listas".

El regreso a España, próximo

Ni siquiera descartan hacer campaña en España, en Cataluña, porque según el entorno de los prófugos, los cálculos son que pueden volver a España, lo más probable, a finales de mayo y como muy tarde en julio y ya siendo eurodiputados.

Repiten que las cautelares saltan automáticamente, esto es lo que el entorno de los prófugos, de los fugitivos, repiten con una sonrisa de oreja a oreja y, además, hoy es el cumpleaños de Tony Comín y "no hay mejor regalo, no se me ocurre mejor regalo de aniversario que la ley de amnistía porque llevamos mucho tiempo esperando este día, el día de mi cumpleaños y ha llegado justo hoy, después de siete años. Creo que nos toca volver con la cabeza alta, que es como lo haremos gracias de esta ley", aseguraba a los micrófonos de COPE.

Asegura que cuando vuelva a Carles Puigdemont será un acto de país, por todo lo alto y serán recibidos a lo grande.