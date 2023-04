Casi la mitad de los españoles ignora que España va a presidir la UE

(Actualiza la NA5123 con más información y datos del Barómetro del Instituto Elcano)

El 44 % de los españoles no sabe que España va a presidir el Consejo de la UE en el segundo semestre de este año y, de hecho, solo el 28 % sabe qué es este órgano de presidencia rotatoria, según el último Barómetro del Real Instituto Elcano.

El informe, presentado este viernes, revela una gran diferencia en el nivel de conocimiento en función de la edad: sólo un 28 % de los menores de 29 años sabe que España va a presidir la UE, frente a un 76 % de los mayores de 65 años.

La encuesta elaborada con 1.000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 14 de febrero y el 8 de marzo revela además que el 56 % de los encuestados asegura estar informado de la presidencia española, mientras que el 44 % responde que no, acabo de enterarme.

A estos datos se añade el hecho de que, según el Barómetro, sólo el 28 % de los españoles sabe qué es el Consejo de la UE, el órgano de presidencia rotatoria que presidirá España entre julio y diciembre de este año, mientras que el 72 % da una respuesta errónea o bien asegura no recordarlo.

Quizás no se ha hecho suficiente pedagogía y difusión, ha apuntado en rueda de prensa la investigadora principal de Elcano, Carmen González, responsable del informe.

Para González, está claro que las instituciones europeas y los Gobiernos deben realizar mucha más divulgación, sobre todo dirigida a los jóvenes dado que cada vez más la vida diaria está afectada por las decisiones y acuerdos adoptados por la UE.

Según los encuestados, entre los objetivos prioritarios que deben guiar la actuación de España durante su semestre de Presidencia destacan la lucha contra la inflación y las ayudas a la agricultura, una elección que refleja la preocupación dominante en la sociedad española por el alza de los precios, en general, y el de los alimentos en particular.

Por otra parte, la encuesta revela que el tradicional europeísmo de la sociedad española llega al punto de que los encuestados confían más en la Comisión Europea, que obtiene 5,7 puntos en una escala del 0 al 10, que en el Gobierno español, que solo merece una confianza del 4,8. Además, confía más en el Parlamento Europeo, con 5,4, que en el español, con 4,4 puntos sobre 10.

Pese a esta confianza en la UE, sólo la mitad de los españoles (52 %) dice entender su funcionamiento y conocer sus instituciones.

Preguntados por temas concretos, como el nombre de la presidenta de la Comisión Europea, el 57 % no supo mencionar a Ursula von der Leyen, lo que revela, según González, un escaso interés real.

También resulta revelador que el 42 % de los encuestados no sea capaz de recodar ninguna decisión positiva que haya adoptado la UE, lo que demuestra que los españoles no saben distinguir entre qué son políticas europeas y cuáles no.

En cuanto a política exterior de España y preguntados por las prioridades que deben guiarla, el 31 % de los encuestados sitúa en primer lugar el abastecimiento energético, lo que ha hecho, por primera vez en muchos años, que el cambio climático pase a un segundo plano.