Casado espera que Rajoy esté en la apertura del curso político en 2019

El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado su deseo de que en 2019 esté su antecesor, Mariano Rajoy, en la apertura del curso político, y ha señalado que se ha sido "muy injusto con él", puesto que el "filibusterismo" sacó del Gobierno de España a un "gran patriota".

En la Carballeira de San Xusto, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, adonde ha llegado con retraso por su vuelo, Casado ha compartido que este mismo sábado ha hablado con Rajoy, del cual admira "mucho todo lo que hizo" y su proyecto, "que no ha acabado".

Casado ha coincidido con Rajoy en el avión que les trasladaba a Galicia y han podido departir sobre cuestiones actuales.

Fuentes del partido han confirmado a Efe este encuentro fortuito y el propio Casado, en la apertura del curso político del partido en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), ha comentado que era la "primera vez" que no figuraba entre los presentes el que fuera presidente del Gobierno, pero que ambos habían podido estar juntos esta mañana y charlar.

"Me gusta seguir escuchándolo y seguir haciéndole caso. Me acuerdo mucho de él y admiro mucho todo lo que hizo. Me hubiera encantado que estuviese hoy aquí", porque, tal y como ha indicado, es "de esos políticos que hay que seguir teniendo muy cerca".

"Gratitud" hacia su gestión y su persona, ha remarcado, y "esperamos que el año que viene lo tengamos aquí".

Casado se ha declarado muy "orgulloso" de la labor de Rajoy al frente del Gobierno y ha arremetido contra el "filibusterismo parlamentario que retorció los resultados electorales recientes para echar de las instituciones a un buen presidente, un buen político, un buen patriota y una gran persona".

Antes que él, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aludió en el mismo escenario a Rajoy, un habitual en la apertura del curso del partido, para decir que si esta vez no está es por "mantener su palabra" de situarse al margen de la política.

"Año a año no ha fallado" y, ahora, tampoco, ha sostenido.

De Rajoy ha comentado Feijóo que es un hombre comprometido con Galicia y con España y se ha confesado también "orgulloso" de su paso por la política, desde el primero hasta el último día, porque ha sabido ganar, estar e irse con "humildad" a su profesión como registrador.

"Gracias, presidente Rajoy", concluyó.