Cancelados los trenes de Eurostar desde y hacia Londres por inundación en sus vías

La compañía Eurostar, que opera los trenes que unen el Reino Unido con Europa continental a través del eurotúnel, ha anunciado la cancelación de todos sus servicios este sábado desde y hacia Londres por el cierre de una vía de su trazado de alta velocidad debido a una inundación causada por el temporal.



"Debido a la inundación de un túnel en la línea de alta velocidad cerca de Londres, tenemos que cancelar todos los trenes hacia y desde Londres este sábado 30 de diciembre", ha explicado Eurostar en un mensaje en sus redes sociales.







Igualmente, ha pedido a todos los viajeros que no acudan a las estaciones a menos que hayan cambiado sus billetes por un tren que sí viajará.



"Pedimos disculpas por el impacto provocado y agradecemos su comprensión", señala la compañía, que previamente ya había anunciado la suspensión de los trenes de la mañana, pero que todavía no se había manifestado sobre el resto de servicios.



El problema ha surgido cerca de la estación de Ebsfleet International (al este de Londres), en un túnel bajo el río Támesis que se ha inundado como consecuencia del temporal de lluvia y viento que vive estos días el Reino Unido.



La compañía Southeastern Railways, que opera en esas mismas vías para unir Londres con el sureste de Inglaterra, ya había advertido de que "no se esperan" trenes de alta velocidad hoy entre St Pancras y Ashford International (cerca del eurotúnel).





Cambios e indemnizaciones





Eurostar ofrece a los viajeros tres posibilidades: cambiar su tren a otro día, cancelar la reserva y pedir un vale que servirá durante 12 meses o anular el viaje y obtener un reembolso.



Miles de pasajeros protagonizan escenas de caos en la estación londinense de St. Pancras, de donde salen y adonde llegan los trenes de Eurostar, en un día en el que muchas familias habían previsto desplazarse para pasar la Nochevieja en otro país.



Se trata de la segunda interrupción de los servicios de Eurostar en menos de diez días, después de que los trabajadores de la empresa en Francia declarasen por sorpresa una "huelga de último minuto" el pasado 21 de diciembre.



La Met Office, el instituto meteorológico británico, ha emitido la alerta amarilla por viento, lluvia y nieve, en la mayor parte del Reino Unido.