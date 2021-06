Campaña de Putin para atar de pies y manos a la oposición

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se está preparando para las elecciones legislativas y regionales de septiembre “eliminando cualquier oposición potencial”, dice Damelya Aitkhozhina, investigadora rusa y colaboradora de la ONG defensora de los derechos humanos Human Rights Watch.

Asegura a COPE que “la legislación contra el extremismo en Rusia está siendo utilizada como un instrumento para silenciar a los disidentes, incluida la oposición política rusa”. La intención inicial en esta legislación era “prohibir a los candidatos de organizaciones designadas como extremistas presentarse al Parlamento, pero ahora tampoco se podrán presentar a elecciones regionales, locales, y tendrá un efecto retroactivo”.

Putin promulgó el 4 de junio una ley que prohibe a cualquier persona involucrada en actividades de organizaciones consideradas extremistas presentar sus candidaturas en elecciones locales y federales. La norma había sido previamente aprobada por el Senado y la Duma, la cámara baja. Según la investigadora de HRW, “es un proceso constante de nuevas iniciativas legales que permiten a las autoridades desatar nuevas medidas opresivas contra activistas, periodistas…”

Damelya Aitkhozhina explica que “las autoridades rusas han creado una gran caja de herramientas en los últimos años -en particular desde 2012- contra voces disidentes, no sólo la oposición política sino también activistas civiles, periodistas, manifestantes pacíficos”. Cuenta que hay “diferentes formas de ir a por ellos: la legislación sobre agentes extranjeros, la legislación de organizaciones indeseables, casos criminales antiguos que son resucitados cuando es conveniente… es una variedad de instrumentos, y algunas veces no están directamente relacionados con actividades políticas; y continúan inventando diferentes maneras de expandir la legislación para que permita más medidas para perseguir y llevar a los tribunales a activistas y a voces disidentes”.

En las últimas semanas ha sido detenido Andrei Pivovarov, “las autoridades pararon el avión que estaba a punto de despegar -un vuelo internacional, de una compañía aérea polaca- para detener a Andrei Piviovarov, que estaba a bordo; y las casas de Dimitri Gudkov han sido registradas, en conexión con una investigación criminal relacionada con el pago de oficinas, una cuestión puramente económica, un pretexto para abrir una investigación criminal y asegurarse de que no podrá presentarse a las elecciones parlamentarias y municipales”, señala.

Hace seis días los tribunales rusos ilegalizaron varias organizaciones asociadas con el líder opositor, Alexei Navalni, y las declararon “extremistas”, impidiendo así que sus miembros y seguidores se presenten como candidatos a cualquier elección. “La independencia del sistema judicial es un enorme problema. Con muy poco tiempo para deliberar, los tribunales adoptan las decisiones que quieren los fiscales o la policía”, afirma Damelya Aitkhozhina. Reconoce que “no se puede decir que todos los jueces sean corruptos en Rusia, pero hay una seria preocupación sobre la parcialidad de los tribunales”