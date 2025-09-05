COPE
Bruselas multa a Google con 2.950 millones por abusos en el mercado de publicidad online

Por abuso de posición dominante en la publicidad en línea al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales, según ha informado la institución en un comunicado.

EFE


Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

La Comisión Europea ha multado este viernes a la multinacional Google con 2.950 millones de euros (unos 3.465 millones de dólares, al cambio actual) por abuso de posición dominante en la publicidad en línea al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales, según ha informado la institución en un comunicado.

La sanción es la segunda más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la multa de más de 4.000 millones también a Google por violar las normas comunitarias de competencia a través de Android. 

