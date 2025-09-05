Bruselas multa a Google con 2.950 millones por abusos en el mercado de publicidad online
Por abuso de posición dominante en la publicidad en línea al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales, según ha informado la institución en un comunicado.
Madrid - Publicado el
1 min lectura
La Comisión Europea ha multado este viernes a la multinacional Google con 2.950 millones de euros (unos 3.465 millones de dólares, al cambio actual) por abuso de posición dominante en la publicidad en línea al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales, según ha informado la institución en un comunicado.
La sanción es la segunda más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la multa de más de 4.000 millones también a Google por violar las normas comunitarias de competencia a través de Android.
"García Ortiz no dimite porque no le deja el Gobierno; estoy plenamente convencido de que él ha tenido intención de dimitir"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Mercadona busca personal para preparar pedidos en almacén con sueldos de 2.280 euros más complementos
La cadena de distribución presidida por Juan Roig oferta trabajo en sus diferentes bloques logísticos ubicados en España
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño