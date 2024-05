Israel ha ofrecido a Hamás una nueva propuesta de acuerdo para un alto el fuego duradero en la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza a cambio de la liberación de todos los rehenes que el grupo islamista palestino mantiene secuestrados, anunció este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

'During the six weeks of phase one to end the Gaza war, Israel and Hamas will negotiate the necessary arrangements to get to phase two - a permanent end to hostility.'



