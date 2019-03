Beto O'Rourke, el nuevo "Obama" que ilusiona a EE.UU. y habla castellano

Beto O'Rourke, el joven excandidato demócrata al Senado por Texas, arrancó formalmente este jueves su campaña para las elecciones de 2020 en Iowa con la promesa de ofrecer un mensaje "positivo y de unidad" y crear "la mayor campaña de base" de la historia de Estados Unidos.

"Estoy compitiendo para servirles como el nuevo presidente. Los desafíos que encaramos son las mayores desde que tenemos memoria. Nadie puede enfrentarlos por sí solo. Solo este país puede hacerlo, y solo si construimos un movimiento que nos incluya a todos", dijo O'Rourke en un vídeo en el que aparece acompañado por su esposa.

"Vamos a crear la mayor campaña de base que jamás haya visto este país", agregó.

I am running to serve you as the next president. The challenges we face are the greatest in living memory. No one person can meet them on their own. Only this country can do that, and only if we build a movement that includes all of us. Say you're in: https://t.co/EKLdkVET2u pic.twitter.com/lainXyvG2n