Berlusconi, absuelto de sobornar al pianista de sus fiestas

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, de 85 años, fue absuelto hoy de un delito de corrupción judicial, al considerar la justicia que no sobornó al pianista que participaba en sus fiestas con mujeres jóvenes para que no testificara en su contra.



El Tribunal de Siena (norte) absolvió tanto a Berlusconi como al pianista Danilo Mariani, para los que la fiscalía había pedido prisión, mientras que la defensa de ambos había reclamado la absolución.



El juicio forma parte del proceso "Ruby ter", que trata de esclarecer si Berlusconi sobornó a los testigos de otros procesos para que mintieran sobre lo que ocurría en sus fiestas con jóvenes mujeres que lleva el Tribunal de Milán (norte) pero que debido a sus amplias competencias se ha desglosado en diferentes ramas en Turín, Pescara, Treviso, Monza y Siena.