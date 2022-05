"Aunque Putin gane el combate, va a perder", las conclusiones de la guerra proxy entre Rusia y Ucrania

Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron cuatro décadas en combates, unos llamados "guerras calientes" y la más famosa, la "Guerra Fría". Sin embargo, estas luchas de poder no se centraron en sus territorios, si no en países de todo el mundo armados por parte del país que les apoyaba. La destrucción y los muertos no eran ni estadounidenses ni soviéticos, si no de otros países que se dedicaban a luchar por ellos. Este tipo de guerras se conocen como "guerras proxy" o por delegación. La importancia de conocer este término reside en que Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a la OTAN de estár llevando a cabo este tipo de combate contra Moscú.

El ministro ruso declaró que las armas que les está proporcionando Occidente a Ucrania no hacen sino que la "operación militar especial" sea más complicada para Rusia. Este término es con el que los rusos denominan a la invasión que están realizando. "Rusia viene a decir que Ucrania es un espacio títere de lo que sería Occidente", apunta Chema Gil, Director de Estudios sobre Seguridad Humana del Instituto Superior Universae. Afirma que sí hay elementos en este combate que se pueden considerar como guerra proxy, puesto que Occidente está facilitando la guerra a uno de los dos actores concernidos.

"Rusia desprecia el modelo de democracia liberal"

Aunque comenta que desaparece el elemento proxy porque estamos colaborando con un país que ha sufrido una violación de su soberanía, mediante la violación del derecho internacional. Por lo tanto, este concepto queda un poco a la interpretación. Lo que queda claro es que Putin quiere llevar la "iniciativa 'política' de este conflicto". Sin embargo, se acaba de aprobar un paquete de ayudas militares de Estados Unidos a Ucrania de 20 mil millones de dólares, lo que hace pensar a los expertos que la guerra se puede ver prolongada aún unas semanas más.

La mala relación entre Rusia y Estados Unidos es uno de los elementos a tener en cuenta como causa de la guerra, pero no es la única. "Los discursos de Putin desde hace años desprecian el modelo de democracia liberal, que es lo que tenemos en Europa", resalta Gil. Por lo tanto, nos convertimos todos en enemigos de Rusia. "La fortaleza de nuestros modelos se convierte a su vez en una debilidad", explica el experto. Esto se debe a que en nuestro caso, los gobiernos están por elección y se les puede eliminar del poder a través de medios legales, no como en el caso de la política rusa.

"Aunque gane la guerra, va a salir perdiendo"

La OTAN está tomando medidas en esta guerra para ayudar a Ucrania (que también se pueden ver como elementos que favorecen la guerra proxy), entre ellos destacan "más que las armas, la tecnología. Estamos dando una ayuda verdadermanete sobresaliente", según Chema Gil. No obstante, esta colaboración con Ucrania está favoreciendo que el país haya podido resistir los ataques como lo ha hecho. "Este tipo de guerra tiene un efecto internacional: en la economía y el comercio internacional", dice el experto geopolítico.

España también será uno de los afectados económicamente por la guerra que está sucediendo en el territorio ucraniano. Aunque no tan fuerte como el que se pueda pensar, puesto que no importamos de Rusia muchas materias primas, ya que el gas lo estamos importando (en su mayoría) del sur. "Rusia lo va a pasar muy mal. Nosotros también, pero tenemos capacidades para dinamizar nuestra economía". A pesar de que Rusia es una potencia militar, desde la perspectiva económica es prácticamente tercermundista. En Europa se ha apostado por el hidrógeno verde, no contaminante, lo que va a ayudar a no sufrir tanto las consecuencias. "Rusia, aunque gane la batalla, va a salir perdiendo", concluye Chema Gil.