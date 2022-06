Alemania reitera la consonancia con los aliados en las entregas de armas a Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró este miércoles que la aportación de su país a la defensa de Ucrania se hace en acuerdo con los "amigos y aliados" e insistió en que hay que evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. "Lo hacemos de acuerdo con nuestros amigos y aliados", insistió Scholz en una conferencia de prensa en Berlín en la que recordó el "hito histórico" que supone el incremento del gasto en Defensa refrendado hace unos días por el Parlamento alemán.



El propio Scholz fue quien había anunciado ese giro en la política de defensa de Alemania, que incluye una financiación extraordinaria a su Bundeswehr (ejército federal) de 100.000 millones de euros. "Si mira lo que hace Estados Unidos, Francia o el Reino Unido verá que están haciendo exactamente lo mismo", dijo Scholz a propósito de las críticas por la lentitud de las entregas de armas pesadas a las autoridades de Kiev por parte de Alemania.



"Nos movemos al unísono con otros aliados", zanjó el canciller, cuyo Gobierno de coalición acordó en las últimas semanas el envío a Ucrania de diferentes tipos de armamento, como sistemas de lanzamiento de misiles y vehículos blindados antiaéreos Gepard. Scholz hizo un repaso ante los corresponsales extranjeros acreditados en Berlín de las decisiones tomadas por su Gobierno en apoyo de las autoridades de Kiev en el ámbito militar aunque no abordó la cuestión de las entregas directas de material procedentes del Ejército germano.



Tampoco se refirió al eventual envío a Ucrania de tanques "Leopard 2", de fabricación alemana, por parte de España, una información de prensa según la cual afectaría a unas 40 unidades de los más del centenar de tanques de este modelo adquiridos en 1995 de Alemania. Este mismo miércoles el vicecanciller y ministro de Economía, el verde Robert Habeck, se mostró dispuesto a autorizar ese eventual envío de armas alemanas desde España, pero precisó que se analizará en caso de que se formalice dicha petición.



Los Leopard son de fabricación alemana y las ventas de armas de parte de Alemania contienen una cláusula especial por la que Berlín se reserva el derecho de aprobar o rechazar el envío del material a terceros países. En el encuentro con corresponsales en el que Scholz aludió a la guerra en Ucrania insistió en que uno de los principios esenciales de la estrategia occidental en relación con la guerra en ese país es que no haya una confrontación directa entre la OTAN y Rusia.



"Tenemos que asegurarnos de que no haya una confrontación directa con la OTAN", declaró el canciller, quien defendió la "efectividad" de los sistemas de armas que se ha hecho llegar al Ejército de Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Scholz aludió también al reto que plantea la situación creada por la guerra en Ucrania en relación con el suministro energético y la dependencia de Rusia en ese ámbito e insistió en que la economía alemana tiene que dejar de basarse en los combustibles fósiles a mediados de este siglo.