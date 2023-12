Albares confía en un acuerdo sobre Gibraltar: “Las negociaciones siguen a buen ritmo”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remarcado este jueves que las negociaciones sobre el encaje de Gibraltar en la UE tras el 'brexit' siguen a muy buen ritmo, por lo que ha expresado su confianza en que haya un acuerdo con el Reino Unido.

Albares ha restado importancia al hecho de que el principal interlocutor en el diálogo con el Gobierno británico y el de Gibraltar, Pascual Navarro, haya cesado esta semana como secretario de Estado para la UE tras la remodelación acometida en la cúpula de Asuntos Exteriores.

Las negociaciones siguen a muy buen ritmo. La propuesta de acuerdo equilibrado, generoso y bueno para crear la zona de prosperidad compartida está encima de la mesa. Seguimos hablando y negociando con gran intensidad, ha comentado el ministro a los periodistas tras participar en una charla, en la sede de la Fundación Alternativas, en Madrid, para hacer balance de la presidencia española de la UE.

Ha afirmado que su deseo como ministro de Exteriores y como español es llegar a un acuerdo que zanje el encaje de la colonia británica tras el 'brexit'.

Evidentemente para bailar un tango se necesitan dos, y para eso se necesita también al Reino Unido, pero espero que lleguemos a un acuerdo, ha insistido el titular de Asuntos Exteriores sin apuntar fechas para cerrar el pacto.

Albares se ha referido al posible malestar de un sector de la carrera diplomática por los nombramientos de algunos nuevos secretarios de Estado de su ministerio y de embajadores de perfil político y carné del PSOE.

Según el ministro, nada más normal que para una nueva etapa llegue un nuevo equipo, y ha apuntado que nadie le ha expresado ese malestar.

Ha recordado que con anteriores gobiernos, también del PP, se han designado algunos embajadores que no pertenecen a la carrera diplomática, por lo que no hay nada nuevo.

Para nombrar o no nombrar, no pregunto a nadie sus ideas políticas. Busco la competencia, no hay ningún sectarismo, ha insistido Albares. EFE

cpg/ros