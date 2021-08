Afganistán: La última conquista del extremismo islámico

La situación es límite en Afganistán con un guerra de las más rápidas que se recuerdan y que ha terminado derivando en la huida del jefe de Estado, Ashraf Ghani. En conclusión, la guerra está perdida.

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, abandonó este domingo el país poco después de la entrada de los talibán en la capital, Kabul, según ha explicado para evitar lo que habría sido un "desastre" en la culminación de la gran ofensiva que ha llevado a los milicianos a recuperar el control del país tras la retirada de las tropas internacionales. Ahora mismo, el pueblo Afgano está huyendo del país y ni su propio ejército, ni las grandes potencias han podido frenar una ofensiva tan rápida y tan fuerte como esta.

Horas después de que trascendiese su salida, Ghani explicó en un mensaje publicado en Facebook que tuvo que tomar una "dura" decisión en un momento en el que los talibán amenazaban ya con hacerse con el palacio presidencial. Optó por huir, según ha explicado porque lo contrario habría supuesto la "destrucción" de Kabul.

El mandatario ha dado por perdida la batalla de las armas con los talibán, pero ha cuestionado que estos puedan tener legitimidad para gobernar solo por los avances militares logrados en poco más de una semana. En este tiempo, se han hecho con el control de la mayoría de las provincias sin apenas oposición de las autoridades.

El aeropuerto internacional de Kabul suspendió todos los vuelos comerciales ante la situación de caos que se ha vivido en las últimas horas en la capital afgana, que ha derivado en una presencia masiva en el aeródromo de ciudadanos que buscan una vía de escape ante el avance talibán.

Las imágenes difundidas por los medios muestran a cientos de personas en el aeródromo, de donde llegan informaciones confusas que hablan de posibles disparos. Una fuente citada por la agencia de noticias rusa Sputnik habla ya de varios muertos, que serían al menos tres según 'The Wall Street Journal'.

Aquí algunos ejemplos del verdadero caso que se está viviendo en el aeropuerto de la capital Afgana:

