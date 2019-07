Las zapatillas con la bandera original de EEUU retiradas del mercado por “racistas”

La compañía americana especializada en ropa deportiva lo tenía todo preparado para celebrar el 4 de julio. Habían diseñado un modelo de las zapatillas Air Max 1 "Quick Strike Fourt of July", especiales para conmemorar el día que los Estados Unidos consiguieron su independencia de Inglaterra. El detalle que ha desatado la polémica ha sido la inclusión de la bandera conocida como Betsy Ross en las mismas.

Esta bandera fue, según la tradición, elaborada por la costurera Betsy Ross y es característica por ser una de las primeras enseñas utilizadas como símbolo de independencia de las colonias, y por tener tan solo 13 estrellas blancas, en representación de las colonias originales.

La crítica la ha desatado el polémico jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, estrella de la última gran campaña de Nike. El quarterback es conocido por arrodillarse en señal de protesta por los asesinatos de afroamericanos por parte de policías, cuando sonaba el himno de EEUU durante los partidos de la NFL.

Kaepernick alertó a la compañía que le promocionaba de que encontraba la bandera ofensiva, ya que sectores de la izquierda americana la relacionan con el racismo y la esclavitud o incluso el Partido Nazi Americano. La compañía afirmó que "este hecho podría ser ofensivo y distraer de la celebración de la fiesta nacional".

Nike decidió finalmente retirar las zapatillas (que habían alcanzado precios de 1500$ online), y las críticas desde el bando conservador se desataron. El gobernador de Arizona Doug Ducey dijo sentirse “avergonzado” por la “terrible” decisión de Nike. Precisamente en Arizona, la compañía había recibido una subvención de 1 millón de dólares para abrir una nueva fábrica, lo que hace más significativas las críticas del gobernador.

Instead of celebrating American history the week of our nation’s independence, Nike has apparently decided that Betsy Ross is unworthy, and has bowed to the current onslaught of political correctness and historical revisionism. 5/ — Doug Ducey (@dougducey) July 2, 2019

Ted Cruz, antiguo rival en las presidenciales con Trump y actual senador por Texas, ha llamado dircetamente al boicot a la compañía.

I love America. I stand for the anthem, respect the flag & honor the men & women who fought to defend our Nation. I respect Free Speech & I’m exerting mine: until @Nike ends its contempt for those values, I WILL NO LONGER PURCHASE NIKE PRODUCTS. #WalkAwayFromNike RT if you agree. https://t.co/IvXNTgvlHq — Ted Cruz (@tedcruz) July 2, 2019

Finalmente, el senador por Missouri Josh Hawley también ha querido afirmar que “Nike permite alegremente que el Partido Comunista Chino le diga qué productos vender”, para finalizar con un contundente “Nike es anti-americano, simple y llanamente”.

Nike is a symbol of everything wrong with the corporate economy. They take advantage of our laws but send jobs overseas for sweatshop wages, partner w repressive regimes, aggressively avoid paying any US taxes, and then tell Americans to shut up and buy their stuff — Josh Hawley (@HawleyMO) July 2, 2019

En las redes, cientos de usuarios han aparecido quemando zapatillas de la marca o sumándose al boicot.