El acto en la Casa Blanca que podría haber generado un contagio masivo, incluido el de Trump

El positivo de Donald Trump por coronavirus ha sido una de las noticias más impactantes que ha dejado la actualidad este fin de semana. Su estado de salud ha tenido en vilo a Estados Unidos y también al mundo durante las últimas 48 horas, aunque la situación ya parece controlada en lo que respecta al presidente norteamericano.

Sin embargo, la especulación al respecto de su contagio continúa en estos momentos, con todas las miradas puestas en un evento que podría explicarlo: la ceremonia en la que Trump presentó a su nominada para el Tribunal Supremo, la juez Amy Coney Barrett.

Los detalles de un evento que se tilda de superpropagador

El acto tuvo lugar el sábado 26 de septiembre en el Rose Garden (jardín de las rosas) de la Casa Blanca. A él acudieron más de 150 personas, entre las que se incluían pesos pesados de la Administración y del Partido Republicano. También, por supuesto, Trump y su mujer, Melania (la primera dama también tiene la covid-19).

Aunque la celebración fue al aire libre, también se dio una recepción previa en el Despacho Oval. En ella, estuvieron presentes los Trump, la juez y su familia y también varios congresistas y altos cargos más. Eso sí, lo que ha generado un mayor número de críticas es la poca atención que se prestó más tarde a las medidas de prevención frente al coronavirus: muchos asistentes al acto sin mascarilla, nula separación entre las sillas, conversaciones sin protección de por medio, apretones de mano y abrazos...

SHAWN THEW / EFE

Por todo ello, podríamos estar ante un acontecimiento superpropagador. Aunque legal (las reuniones de más de 50 personas están prohibidas en Washington, pero la regulación estatal no se aplica a organismos federales como la Casa Blanca), el peligro de contagio habría sido muy real. Así lo demuestran los positivos que van conociéndose hasta la fecha.

¿Quiénes podrían haberse contagiado en el acto de la Casa Blanca?

A día de hoy, se conocen hasta 14 positivos en el entorno presidencial. Los más señalados en cuanto al acto del Rose Garden son: Donald y Melania Trump, Thom Tillis (senador de Carolina del Norte), Mike Lee (senador de Utah), Kellyanne Conway (exasesora de Trump), John Jenkins (reverendo y presidente de la Universidad de Notre Dame), Chris Christie (exgobernador de Nueva Jersey y asesor de campaña de Trump), un periodista de identidad desconocida y Kayleigh McEnany (jefa de prensa de la Casa Blanca).

Hay otras cinco personas más relacionadas con Trump (algunas de ellas también estuvieron en el acto posiblemente superpropagador) que han dado positivo por coronavirus: la asesora presidencial Hope Hicks; el asistente personal de Trump, Nick Luna; el jefe de su campaña de reelección, Bill Stepien; la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC), Ronna McDaniel, y el senador republicano Ron Johnson.

Además, hay por lo menos tres reporteros que han cubierto eventos recientes del presidente de Estados Unidos que también tienen la covid-19.

Los negativos confirmados

De entre los asistentes a la nominación de Amy Coney Barrett, han dado negativo ella misma, el vicepresidente Mike Pence, William P. Barr (fiscal general), Mark Meadows (jefe de gabinete de la Casa Blanca), Alex Azar (secretario de Sanidad), Ben Sasse (senador de Nebraska), Josh Hawley (senador de Misuri), Kelly Loeffler (senadora de Georgia) y Jared Kushner (yerno y asesor de Trump).

SHAWN THEW / EFE

No obstante, la salud no es lo único que preocupa en torno al acto del 26 de septiembre en la Casa Blanca. La política también entra en juego en todo el embrollo: los demócratas no quieren que la votación que convertiría a Barrett en nominada sea telemática... y dos de sus participantes obligados están entre los contagiados que hemos reseñado.

Por tanto, ni siquiera el hecho de que Trump haya abandonado ya el hospital servirá para 'escurrir el bulto' de un evento (y más al ser en las instalaciones presidenciales) que debió organizarse mejor.