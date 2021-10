Una profesora afgana, a COPE: “Usan la educación de las chicas como baza de negociación”

Ha pasado más de un mes desde que los niños afganos mayores de 12 años volvieran al colegio, y las chicas siguen teniendo prohibido ir a clase, por decisión de los talibanes, que tomaron el poder en Afganistán a mediados de agosto. “Las escuelas de chicas están cerradas, las niñas están desatendidas, no van al colegio; a partir de los 13 años no tienen futuro, se quedan en casa”, cuenta a COPE Pashtana Durrani, una profesora afgana que continúa en su país. “Me gustaría pensar que van a cambiar las cosas, pero cada vez se está politizando más. La educación de las chicas cada vez está más politizada porque se utiliza como baza de negociación a cambio de más ayuda, de ser reconocido como un gobierno legítimo”, dice Pashtana, que -además- es director ejecutiva de LEARN Afghanistan, una ONG creada en 2018 para dar apoyo a las niñas en su educación. Opina que los talibanes “a cambio de ganancias políticas podrían decidir abrir las escuelas para chicas, o quizá yo sea muy ingenua al creer que lo van a hacer”. Explica que “no hay unidad política en los talibanes. El lado militar no está de acuerdo con que las chicas vayan a clase, temen que sus esposas se conviertan en infieles si van a estudiar al colegio. Sin embargo, la rama más política de los talibanes quiere que su gobierno sea reconocido internacionalmente, y quiere que abran las escuelas para chicas”.