Netanyahu visita a las tropas israelíes en Gaza el día de Navidad

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó este lunes el norte de la Franja de Gaza y les dijo a las tropas que la guerra contra el grupo islamista palestino Hamás continuará "hasta el final".



"No se detengan. La guerra continúa hasta el final. Hasta que terminen, nada menos que eso", indicó Netanyahu en referencia velada a la propuesta que hizo Egipto de un alto el fuego de dos semanas, que tanto Israel como Hamás parecen haber rechazado.



Hamás condiciona cualquier nuevo acuerdo de intercambio de rehenes por presos a un alto el fuego permanente, opción que Israel rechaza porque está decidido a continuar con la guerra hasta la destrucción del grupo islamista.



Netanyahu fue informado sobre la cantidad de munición, armamento y bocas de túneles por las tropas de la 261º brigada, según un comunicado de la Oficina del primer ministro.





"Batalla feroz, violenta y sin precedentes" contra Israel





"Estoy aquí con ustedes en el norte de la Franja de Gaza y estoy inusualmente impresionado (...) Estamos orgullosos de ustedes y confiamos en ustedes. Vemos la determinación y las ganas de continuar hasta el final", indicó.



La visita de Netanyahu dentro del enclave, la segunda desde que comenzó la guerra, coincide con el octogésimo día de combates y con el primer mensaje del líder de Hamás, Yahya Sinwar, quien afirmó que ésta es una "batalla feroz, violenta y sin precedentes" contra Israel.



Los intensos bombardeos israelíes en dos meses y medio de ofensiva se han cobrado la vida de al menos 20.674 gazatíes - el 70 % incluidos más de 8.000 niños - y causado más de 54.536 heridos; además de 7.500 cuerpos que se cree permanecen atrapados bajo los escombros, según el último recuento del ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás.

Egipto pide concesiones





El Cairo ha hecho un llamamiento a todas las partes para "hacer concesiones para detener el actual derramamiento de sangre en la Franja de Gaza" y poner el fin a la guerra israelí en el enclave palestino con el objetivo de "salvar a los civiles del flagelo de la guerra y el conflicto armado".



Según las fuentes, Egipto pidió a Hamás y Yihad Islámica "avanzar en el tema" y pensar en "los resultados positivos que se obtendrían" con la liberación de rehenes, sobre todo porque, según las fuentes, hay "aceptación israelí" para discutir la propuesta de intercambiar 40 detenidos a cambio de una tregua temporal de dos semanas.



También informaron de que El Cairo presentó un documento a Hamás e Israel para concluir un acuerdo de intercambio de prisioneros y detenidos entre las dos partes pese a la actual negativa del grupo islamista palestino.



Sin embargo, Hamás remarcó que a su regreso a Catar, donde tiene su oficina política, debe consultar la iniciativa egipcia con las Brigadas de Al Qassam, su brazo militar en Gaza, y apuntó que la cuestión de los prisioneros "necesita una decisión de la ala militar del movimiento, no una decisión política".



Por otro lado, según estas mismas fuentes, Hamás pidió a El Cairo que transmitiera a Israel su deseo de que el acuerdo de intercambio de prisioneros fuera una continuación del pacto, como el del soldado Gilad Shalit, que fue liberado por el movimiento en 2011 a cambio de alrededor de mil prisioneros palestinos.



A esta petición, Hamás añadió que dicho intercambio incluya a algunos de los líderes del movimiento que fueron arrestados después del 7 de octubre, mientras que Yihad Islámica no hizo más aportaciones al margen de mantener su firme oposición a negociar mientras siga la ofensiva israelí contra Gaza y reivindicar que cualquier intercambio debe ser de "todos por todos".



De momento, no han dado a conocer más valoraciones acerca de la propuesta de Egipto compuesta por tres ejes, que incluye una tregua de dos semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes y 120 palestinos, un diálogo nacional palestino para formar un gobierno tecnócrata en Cisjordania y Gaza, y un posterior alto el fuego definitivo acompañado de la retirada de Israel del enclave.