Así ha reaccionado Donald Trump a las graves acusaciones de Elon Musk sobre el caso Epstein: "Ha perdido la cabeza"

Donald Trump cree que el magnate Elon Musk ha perdido la cabeza. Es la primera reacción al mensaje enviado ayer en X, la antigua Twitter, por el empresario en el que acusaba al presidente de los Estados Unidos de aparecer en la lista Epstein. Trump asegura además que no tiene intención de hablar con Musk, a pesar de que este se lo ha pedido.

El corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, ha ampliado la información y ha explicado que Trump se ha atrincherado en la Casa Blanca tras el ataque más grave que ha recibido en su segundo mandato y, tal vez, en toda su presidencia. Elon Musk hasta hace una semana a su aliado más cercano lo acusa públicamente de aparecer en los archivos del caso Epstein, una lista de pederastas y agresores sexuales, supuestos.

La reacción de Trump ha sido inmediata, silencio, control de daños y blindaje total. Desde la residencia presidencial activó una operación de emergencia con llamadas a medios, mensajes moderados y una frase para marcar distancias. De Musk dice, "ha perdido la cabeza". La Casa Blanca ha cerrado actos a la prensa, ha blindado la agenda del presidente y pide a su entorno contención absoluta. Ni una palabra de Musk.

El intento de mediación del empresario Bill Ackman ha quedado de momento en el aire. Se espera una llamada entre Musk y Trump, pero no hay fecha ni hora. La guerra es total. El divorcio con Musk no solo deja heridas abiertas, desestabiliza el núcleo del trumpismo. El vicepresidente J.D. Banz, el secretario de Estado Marco Rubio, el subjefe de gabinete Stephen Miller, todos se reacomodan apoyando a Trump, porque en esta crisis Trump no solo defiende su presidencia, también su trono.