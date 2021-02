Sánchez asegura sentir "rechazo" ante la conducta "incívica" del Rey emérito

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que siente el mismo rechazo que la mayoría de los españoles ante las conductas "incívicas" del rey emérito, toda vez que se ha conocido la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I ante la Agencia Tributaria.

Sánchez ha manifestado, en rueda de prensa este viernes en la Moncloa en la que ha comparecido para informar del desarrollo de Consejo Europeo extraordinario, que siente "perturbación e incomodidad" por estas noticias referidas al anterior jefe del Estado frente a la que ha contrapuesto la ejemplaridad del rey Felipe VI. "Y con esta misma rotundidad digo que la casa real actual ha marcado un antes y un después sobre transparencia y el buen uso de los recursos públicos", ha señalado Sánchez, que ha incidido en que si el rey emérito "ha cometido irresponsabilidades en las obligaciones fiscales, faltaría más, hay que repararlas".

El presidente del Gobierno ha recalcado que tiene "el mismo sentir de rechazo que la mayoría de la ciudadanos españoles frente a estas conductas incívicas", pero ha reiterado que no se está juzgando a una institución, como la monarquía, sino el comportamiento de una persona, "y esto es importante". "No se juzga a una institución. Por ejemplo, si hay dudas de diputados o de jueces, no se cuestiona al Congreso ni al conjunto de los jueces ni al poder judicial, sino el comportamiento de una persona", ha insistido tras afirmar que "no se cuestiona a la casa real o a la Corona sino que se muestran dudas sobre una persona". "Esto es importante recordarlo", ha puntualizado Sánchez.