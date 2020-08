Contra todo pronóstico, el lehendakari Iñigo Urkullu acudió finalmente este viernes a la Conferencia de Presidentes celebrada en La Rioja después de afirmar que no asistiría hasta que "hubiera una fecha" para la Comisión mixta del Concierto. "No hay fecha, no va", apuntaron fuentes de la Lehendaritza a lo largo de la semana.