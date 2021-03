Miquel Iceta critica que JxCat no busca el reencuentro con el Gobierno "sino el encontronazo"

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha dicho este martes que JxCat no busca el reencuentro con el Gobierno, "sino el encontronazo, lo que es un error".

Respondía así en el Pleno del Senado a una pregunta del senador Josep Lluis Cleries, de JxCat, sobre si "los últimos hechos acaecidos contra" el presidente y miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, contra la concesión del tercer grado penitenciario a los "presos políticos catalanes y la deriva represiva", forman parte de la propuesta del Gobierno para el "reencuentro" y "pasar página".

Cleries ha señalado que antes de las elecciones catalanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía que era el momento del reencuentro y de pasar páginas en las relaciones entre Cataluña y el Ejecutivo.

A su juicio, esas son "palabras vacías", como decir que España es una democracia plena, que se traducen en una "persecución enfermiza" del expresidente catalán Carles Puigdemont "de la mano de Vox y ha agregado que hay 115 causas judiciales abiertas por motivos políticos a catalanes, mientras se archivan otros casos, como el abierto contra los militares que hablaban de fusilar a 26 millones de ciudadanos.

El ministro le ha recordado que en España existe la separación de poderes y que JxCat atribuye al Gobierno decisiones que competen a la Fiscalía o al Parlamento europeo.

Ha señalado que él acepta las decisiones judiciales y de la Fiscalía, "me beneficien o no", así como de las Cámaras democráticas y que JxCat no busca el reencuentro, sino el encontronazo.

Cleries le ha respondido que, como lleva poco tiempo en el Gobierno, Sánchez aún no le ha dicho de quién depende la Fiscalía y que la realidad también es que, tras las elecciones catalanas del 14 de febrero, el 52 por ciento de los votos son de los independentistas y que la mayoría del Parlamento, 74 escaños, están para "hacer realidad la república catalana".

Iceta ha asegurado que en Cataluña hay "división de opiniones", que él respeta, al contrario de lo que hace JxCat, y ha aludido a una serie de acciones del Gobierno "por el reencuentro" con Cataluña de la semana pasada.

Entre ellas, ha citado, el apoyo "público y expreso" de Sánchez a los Mossos, su presencia y la del rey en esa comunidad para apoyar a Seat en la fabricación del coche eléctrico o la adjudicación a una empresa catalana, por más de mil millones de euros, de la fabricación de 143 trenes de Renfe.

El ministro se ha referido también al apoyo del PSOE a la moción de ERC, en el Congreso, que emplaza a la Generalitat y al Gobierno a reemprender la Mesa por el diálogo, a la que ha invitado a sumarse.