Martínez-Almeida considera "una burla" el "indulto reversible" a los condenados del 'procés'

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado "una burla" el "indulto reversible" que se estaría planteando aprobar el Gobierno para los condenados del 'procés'.

"Si vuelven a violar la ley no se preocupe que vendrá un juez que sentenciará y condenará a la cárcel", ha contrapuesto Martínez-Almeida en declaraciones a los periodistas en Pamplona antes de participar este domingo en un foro sobre municipalismo organizado por el PP de Navarra.

"El efecto práctico del indulto reversible es ninguno porque violar la ley tiene consecuencias que habitualmente pasan por poder ir a prisión", ha destacado. Por ello, ha pedido que "no se lleve a engaño a los españoles, que tengan claro que no hay ningún indulto reversible, que si se vuelve a cometer un delito tendrán que regresar a la cárcel, pero no porque se les quite un indulto sino porque han cometido un delito", ha insistido.

El alcalde de Madrid ha anunciado que participará en la manifestación en la plaza madrileña de Colón, convocada el próximo 13 de junio por la plataforma Unión 78, pero "sin querer tener ningún protagonismo porque el protagonismo es de la sociedad y de una plataforma como Unión 78, con personas como Rosa Díez, Fernando Savater o María San Gil".

"Lo que queremos es que no se pueda quitar el protagonismo a quien verdaderamente lo tiene que tener ese día, que es el conjunto de la sociedad que le va a decir a Sánchez que hasta aquí hemos llegado con el tema de los indultos", ha resaltado.