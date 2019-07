Los dardos de Sánchez a Iglesias: "El programa era una cuestión secundaria para usted"

Pedro Sánchez ha certificado el fracaso de su investidura al lamentar que este jueves "se desvanezca la histórica oportunidad" de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. En su intervención en el debate previo a la segunda votación, Sánchez ha lamentado también que persista el bloqueo parlamentario y ha recalcado que los resultados del 28 de abril dejaban claro que la investidura entre fuerzas de izquierda "debería haber estado garantizada".

Después, ha procedido a cargar duramente contra el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. El candidato del PSOE ha advertido, señalando al líder de Podemos Pablo Iglesias, que no está dispuesto a formar gobierno "a cualquier precio" ni tampoco "cualquier Gobierno". Tras dejar claro que su oferta a Podemos no era "ninguna humillación", Sánchez ha argumentado su rechazo a ceder el Ministerio de Hacienda a Podemos alertando de que no se puede dejar en manos de la hacienda pública a alguien que nunca ha gestionado un presupuesto.