Iglesias llama a Vox partido de caraduras, que ampara a buitres y millonarios

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles, desde la tribuna del Congreso, que Vox es un partido "de caraduras" y "antidemócratas", que representa los intereses de "buitres, de los multimillonarios que no quieren pagar impuestos y de los enemigos de España".

Iglesias, que ha respondido así a una interpelación de Vox sobre si el vicepresidente pretende utilizar la crisis para debilitar la democracia, ha arremetido contra el partido de Santiago Abascal, del que ha dicho "no es un partido español sino que representa los intereses de los que no tienen más patria que su dinero", en un momento en que Unidas Podemos propone la 'tasa COVID' a los patrimonios de más de un millón de euros.

Ante las críticas de la diputada de Vox María Ruiz, que ha acusado al Ejecutivo de distribuir morfina para matar a los ancianos en las residencias, el vicepresidente ha asegurado que el Gobierno está afrontado la crisis defendiendo el interés general "al contrario que se hizo en 2008", y tendiendo la mano a la oposición.

Además, ha aseverado que el Gobierno de coalición está defendiendo la sanidad pública, protegiendo a los trabajadores, a los inquilinos y a las familias que no pueden permitir un corte de suministros. Y, en definitiva, "protegiendo a la gente que necesita un ingreso mínimo vital". Y como fundamento de la democracia, el vicepresidente segundo ha aludido al artículo 128 de la Constitución que prima el interés general sobre los particulares. Un artículo, ha dicho, que "ustedes no pueden soportar que citen los miembros del Gobierno".

Iglesias ha reprochado a Vox que haya votado en contra de la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, de las moratorias hipotecarias, de las ayudas al pago de alquileres y les ha acusado de estar al lado de los especuladores. "Ustedes no son un partido español, son un partido de falsos arquitectos y de caraduras, que firman proyectos irregulares para enriquecerse con la especulación inmobiliaria", ha señalado en referencia a la dirigente de Vox Rocío Monasterio. "Ustedes están en contra de la democracia y de la Constitución española", ha dicho repetidamente el vicepresidente, en su comparecencia donde ha insistido en que los de Abascal representan lo contrario a todos los consensos sociales que permitieron negociar una Constitución, "incompleta y mejorable".

Por su parte, la diputada de Vox ha cuestionado que un "comunista declarado" vaya al Congreso a hablar de democracia y ha lamentado los prejuicios que tiene Iglesias ante su formación. Además, Ruiz ha recordado a Iglesias que ha llegado a la vicepresidencia no con los votos de los españoles sino gracias a que se ha aprovechado "del ansia de poder" del presidente Sánchez. "Nosotros tenemos muchos más apoyos que usted y más autoridad para subir a esta tribuna", ha espetado la diputada de Vox, que ha reclamado al vicepresidente que "haga bien su trabajo", dé respuestas y no haga mítines políticos porque "esto no es la Complutense, es el Congreso".

Sobre el comentario respecto al comunismo, Iglesias ha respondido a la diputada que en un escaño del Congreso se sienta el secretario general del PCE (Enrique Santiago). "Un partido -ha dicho- sin el que no habría Constitución, ni elecciones democráticas ni se hubiera derrotado a la dictadura". Y ha dicho entender que a Vox le moleste que el comunismo esté en el "ADN de la Constitución y la democracia".