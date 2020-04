Iglesias llama a VOX "parásitos" y "miserables" por usar la muerte en política

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha llamado a los diputados de VOX "parásitos" y "miserables" por utilizar la muerte de las personas mayores en residencias durante la COVID-19 para hacer política y les ha acusado de representar los intereses de empresarios "corruptos y fondos buitre" que están detrás de algunos centros residenciales.

Iglesias ha respondido así a la diputada de VOX María de la Cabeza Ruiz Solás, quien, durante una interpelación en el Pleno del Congreso de los Diputados, ha asegurado que el Gobierno dejó "a miles de mayores encerrados en las residencias condenados a muerte" y no utilizó "por fanatismo" los recursos sanitarios privados para trasladar a los enfermos de las residencias de mayores.

"Es miserable utilizar la muerte para hacer política", ha dicho el ministro de Derechos Sociales, quien ha reprochado a Vox que digan que defienden a las familias cuando no han apoyado ninguna medida del Gobierno y critiquen la eutanasia "en el contexto en el que estamos".

"Ustedes tiene muy pocos escrúpulos y tratan de disfrazar su discurso de valores religiosos", ha dicho Iglesias, quien ha reconocido que, pese a no ser creyente, le gusta la opinión del papa Francisco: "Está diciendo cosas en la dirección contraria, porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral, y estoy seguro de que España se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan".

El vicepresidente ha reprochado a Vox estar actuando en contra del interés general y de España. "Nunca estuvieron a favor de la Constitución y cada vez que se esconden detrás del monarca, sitúan la monarquía en posición de debilidad".

"Son una formación de grandes apellidos y poca vergüenza, que falsean títulos y que no tiene más patria que su dinero; ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos", ha dicho.

Para Iglesias, esta situación "ha puesto a descubierto la realidad del modelo de las residencias" en España y se ha referido a una información en la que se exponía que detrás de algunos centros hay grupos empresariales investigados en los tribunales, como en la trama Gürtel.

"Me llama la atención que no hayan dicho ni una sola palabra" sobre estas supuestas implicaciones, le ha dicho Iglesias a la diputada de Vox. "No han dicho nada porque no son un partido español sino antiespañol y antipatriota que representa los intereses de esos corruptos y de esos fondos buitre".

La diputada de VOX ha lamentado "que haya habido 15.000 muertos en residencias" y que "casi el 70 por ciento de los fallecimientos se hayan producido en esos centros", que ha definido como "auténticas casas de los horrores".

"Se limitaron a publicar una instrucción prohibiendo la discriminación por edad en la UCI" y dejando "olvidados, solos y sufriendo a los mayores; así están muriendo los mayores en las residencias", ha indicado Ruiz Solás.

La parlamentaria ha dicho al Gobierno que su partido no será "cómplice" del abandono de los mayores. "Ustedes hablan de memoria histórica, de feminismo y justifican la eutanasia, aunque han privado de la dignidad a los que más lo merecían", ha concluido. EFE