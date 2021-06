El Gobierno quiere resolver la cuestión de los indultos antes del encuentro con Aragonés, previsto en junio

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Gobierno trabaja con la previsión de que los indultos a los condenados por el procés lleguen al Consejo de Ministros los próximos días, antes incluso de que se produzca la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Pere Aragonés, que acordaron celebrar en el mes de junio.

De este modo, los expedientes que ultima el Ministerio de Justicia podrían llegar el día 22 o el 29 de junio, para que todavía pueda producirse el encuentro en Moncloa entre Sánchez y Aragonés antes de que acabe el mes.

Así lo ha asegurado María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha afirmado que espera que este asunto se resuelva "la próxima semana", aunque después ha aclarado que se refería a "semanas", en plural, y que si se ha entendido lo otro ha sido por su acento andaluz.

"Lo más previsible es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez", ha afirmado la portavoz.

En este sentido, ha explicado que la intención del Gobierno es traerlos "a la mayor brevedad posible" porque "no hay tiempo que perder", aunque ha insistido en que "no hay comprometida ninguna fecha". "No hay fecha para traer los indultos, lo que sí hay es un trabajo intenso por parte del Ministerio de Justicia, que los está sustanciando", ha afirmado.

A este respecto, Montero ha defendido que, más allá de las fechas, lo importante de esos expedientes de indulto son "los contenidos" y, en este sentido, ha afirmado que el presidente del Gobierno le ha trasladado al Ministerio de Justicia que deben hacerse "con el máximo rigor y eficacia".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, también ha señalado este martes que "cuanto antes" lleguen los indultos al Consejo de Ministros, "mejor" y ha hablado de que podrían llegar la semana que viene o la siguiente o, más tardar, en tres semanas.

Por otra parte, Montero también ha confirmado que en la comparecencia que Sánchez tiene prevista en el Congreso para principios de julio para hablar, en principio, sobre los últimos Consejos Europeos, se podrán tratar "todas las materias que son de actualidad", como son los indultos, que ya tendrían que estar resueltos para entonces, según sus previsiones.