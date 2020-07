Continúan subiendo el número de contagios: 1.229 en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a notificar un ligero repunte de los nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, con 1.229 casos (1.153 confirmados ayer), lo que eleva la cifra total a 285.430 y la mitad de ellos (698 han tenido lugar en Aragón, Madrid y Cataluña).

Según los datos de Sanidad difundidos este jueves, en los últimos 7 días ha habido 10 muertes de enfermos de coronavirus, cuatro de ellos en Cataluña, con lo que la cifra total desde que comenzó la pandemia se eleva a 28.443, dos más que los confirmados el miércoles.

Aragón ha registrado 352 nuevos casos; Madrid 225; el País Vasco 145 y Cataluña, con 121, y también se ha apreciado en estas últimas 24 horas un aumento considerable de contagios en la Comunidad Valenciana, con 105.

Además, se han confirmado 76 nuevos positivos en Andalucía, 61 en Navarra, 47 en Murcia, 34 en Castilla-La Mancha, 19 en Galicia, 14 en Asturias, 8 en Extremadura, 7 en Castilla y León, 6 en Cantabria, 5 en Canarias, 3 en La Rioja y 1 en Ceuta.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha manifestado en rueda de prensa este jueves que se detecta un "incremento de la epidemia asociada a brotes, por lo que hay que seguir manteniendo las medidas de control".

"La transmisión comunitaria sigue existiendo, principalmente en Aragón y Cataluña, pero también en otras comunidades", ha dicho Simon, quien ha detallado que en las últimas tres semanas la edad media de los contagiados es de 36 años en el caso de las mujeres y de 38 en el de los hombres.

Según sus datos, durante toda la pandemia la edad media ha sido de 45 años en mujeres y de 41 en hombres, mientras que en los meses de marzo y abril ascendía a 62 y 63 años, respectivamente.

"Ello no quiere decir que los mayores no se sigan infectando", ha recalcado el experto, quien ha explicado que el hecho de que la pandemia afecte a una población más joven y mas sana no significa que no se puedan dar casos muy graves entre ellos.

Los datos facilitados a Sanidad por las comunidades indican que en los últimos 7 días se han diagnosticado 13.391 nuevos casos, de los que 2.158 iniciaron síntomas en el citado período.

En Cataluña hubo 886 casos diagnosticados con inicio de síntomas en los últimos 7 días, mientras que en Madrid se detectaron 278, en Aragón 217, en la Comunidad Valenciana 162, en Andalucia 153 y en el País Vasco 105.

Por debajo del centenar se situaron Navarra, con 85; Murcia, con 76; Castilla y León, con 41; Castilla-La Mancha, con 40 ; Baleares, con 30; Asturias, con 19; Cantabria, con 17; Canarias y Galicia, ambas con 15; Extremadura, con 13; La Rioja, con 5, y Ceuta, con 1.

La incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) en este campo se cifra en una media nacional de 4,59 y es muy dispar por comunidades, ya que oscila desde el 16,45 de Aragón o el 12,99 de Navarra y el 0,56 de Galicia.

En cuanto a los fallecidos, de los 10 registrados en los últimos 7 días, 4 han tenido lugar en Cataluña, 2 en Castilla y León, otros tantos en la Comunidad Valenciana y el resto en Madrid y Extremadura.

En los últimos 7 días han tenido que ser hospitalizadas 438 personas, lo que eleva la cifra total a 126.767. El mayor número de ingresos se ha dado en Aragón, con 161, seguido de Madrid, con 75, y de la Comunidad Valenciana, con 41.

El epidemiólogo ha revelado también que en este período se han confirmado 209 contagios entre sanitarios, de los que unicamente 57 presentaban síntomas, lo que quiere decir que más de un 75 % de las infecciones se han confirmado a partir de cribados.

En este período 25 enfermos han necesitado cuidados intensivos, con lo que la cifra total ha ascendido a 11.772. Cinco de ellos han ingresado en UCIs de Andalucía, 4 de Madrid, 3 de Aragón y otros 3 de la Comunidad Valenciana, 2 de Baleares y otros tantos de Extremadura y el resto de Castilla- La Mancha, Castilla y León, Galicia y Murcia.

Simón ha manifestado que por el momento "no hay presión asistencial", ya que "representan un porcentaje mínimo de casos, aunque en algún punto concreto, como es Aragón, sí hay alguna presión sobre el sistema, pero perfectamente controlable".

Sobre la situación en las residencias, ha especificado que hay brotes en centros de mayores de Aragón, pero ha incidido en que en la gran mayoría se ha identificado solo un caso, ya que "para estos recintos con un solo caso ya se utiliza este término".