Continúa el caos con los datos: Sanidad notifica 231 nuevos contagios pero los positivos aumentan en 510

Sanidad vuelve a rectificar la serie histórica de los datos ofrecidos sobre el coronavirus. Desde que este viernes saltasen las alarmas con los datos que desde Cataluña no llegaban, "no es baladí, que no sepamos lo que ocurre", admitía Simón, las rectificaciones no ha dejado de sucederse. Tras poner los datos que trataba de ajustar la Generalitat en cuarentena, este lunes el informe que Sanidad hace público cada día cambiaba de formato y de forma de conteo.