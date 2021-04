Ayuso cree que Gabilondo puede ser su "telonero" por su cambio de discurso

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es el candidato en Madrid" porque es él quien decide "las mentiras que tiene que decir" el aspirante socialista, Ángel Gabilondo, de quien ha dicho que puede convertirse en su "telonero".

En un acto en la localidad de Las Rozas en el primer día de campaña electoral para los comicios del 4 de mayo, que ha vuelto ha congregar a más de un centenar de personas en los alrededores que se han acercado a escuchar a la candidata del PP a la reelección, Ayuso ha criticado el "cambio" en el discurso de Gabilondo.

"Si ya no quiere cerrar el hospital Zendal, no quiere cerrar la hostelería, ahora quiere bajar los impuestos y por primera vez un dirigente del PSOE dice que quiere proteger la concertada, lo siguiente es que sea mi telonero", ha expresado.

Ayuso ha respondido a las afirmaciones de Gabilondo de que la mandataria "solo tiene en la boca" a Sánchez porque "es él el candidato en Madrid" y "se juega mucho" estas elecciones.

"Vivir en paz a la madrileña" es la frase más repetida por la candidata popular para pedir el voto de los ciudadanos frente a la "asfixia" que pretende el Gobierno de Sánchez, que pretende subir los impuestos en Madrid y acabar con la autonomía fiscal y creando ciudadanos "cada vez más empobrecidos".

También ha respondido al "reto" de la candidata de Más Madrid, Mónica García, a competir en una carrera tras su vídeo de campaña en el que aparece corriendo.

"Fueron dos días corriendo desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es que a lo mejor no le gusta cómo visto, a mí no me gusta como piensa. Si quiere nos vamos un día a correr las dos y le demuestro que esto es verdad".